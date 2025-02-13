دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، مشاركتها في مؤتمر "السعات للشرق الأوسط 2025"، الحدث الأبرز في مجال البنية التحتية الرقمية على مستوى المنطقة، باعتبارها جهة راعية وممكّن رقمي للمؤتمر.

وخلال المؤتمر، أبرمت stc عدداً من الشراكات الاستراتيجية من كبرى الشركات الرائدة بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء مستقبل أكثر ترابطاً داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك شركات "CEQUENS"، و"أورنج"، و"تيلينور لإنترنت الأشياء". وتهدف هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تحسين الحلول المقدّمة للشركات، وتطوير شبكة الجيل الخامس "5G" وخدمات تجوال البيانات، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشبكات العالمية للاستفادة من إمكانات إنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية في المملكة.

كما أعلنت stc خلال المؤتمر عن إطلاق عدد من المبادرات في مجال الخدمات الرقمية، مثل الحلول التفاعلية بين المشغلين، وخدمات النطاق الترددي المرن حسب الطلب، إلى جانب توسيع نطاق خدمات إنترنت الأشياء التي توفرها المجموعة.

واستعرضت المجموعة أيضاً خلال نسخة العام الحالي من المؤتمر تجربتها الناجحة في اختبار ميداني لقناة أحادية الناقل بسرعة 1.6 تيرابايت في الثانية باستخدام خدمة DWDM. ونجحت هذه التجربة في نقل البيانات من محطة أرضية تابعة لـ stc إلى مركز بيانات في جدة، مما يعزز التزام المجموعة بتطوير حلول الاتصال وتحسين أداء الشبكة ومعايير نقل البيانات.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين للمجموعة: "تعكس رعايتنا السنوية كممكن رقمي لهذا الحدث الرائد التزام المملكة بإعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية، بوصفها أحد العناصر الأساسية للاقتصاد الرقمي. كما تؤكد شراكاتنا الأخيرة حرصنا الدائم على مواصلة الابتكار والسعي لتحقيق التميز. ونتطلع لمواصلة العمل على تقديم حلول متطورة تعزز من قدرة الشركاء والعملاء على تحقيق النمو المستدام وتعزيز كفاءة خدمات الاتصال".

وتواصل مجموعة stc، بدعم من وحدة النواقل والمشغلين وشركة center3 التابعة لها، قيادة الجهود لبناء مستقبل قطاع الاتصالات من خلال ترسيخ أُسس البنية التحتية الرقمية في المنطقة. وتساهم مشاركتها الفعالة وشراكاتها الاستراتيجية في القطاع بتعزيز طموحات النمو في المنطقة، وترسيخ مكانتها كمزود عالمي لخدمات الاتصالات وجهة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية.

يُذكر أن مؤتمر "السعات للشرق الأوسط" أُقيم في دبي من 4 – 6 فبراير، ويمثل فرصة سنوية لتوسيع نطاق شراكات الأعمال وتوقيع الاتفاقيات بين قادة قطاع الاتصالات.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا.

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