المنامة، البحرين: أعلنت stc pay البحرين، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، عن عقدها شراكة استراتيجية مع شركة لوكل، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الخليجية المتخصصة في إعادة رسم مشهد المدفوعات الرقمية في قطاعي المطاعم والخدمات، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو النهوض باقتصاد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، انسجاماً مع رؤية stc pay الرامية إلى تمكين قطاع الأعمال بأحدث الحلول الرقمية في مجال المدفوعات، بما يعزز من كفاءته التشغيلية.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدم stc payالبحرين حلول دفع رقمية آمنة وسلسة وموثوقة لمنصة لوكل، وهي منصة مبتكرة قائمة على تسوية الفواتير عبر رمز الاستجابة السريع (QR)، حيث تتيح للزبائن مسح الرمز، وتقسيم الفاتورة، وسدادها فوراً من دون الحاجة للانتظار أو اللجوء إلى أجهزة إضافية، بما يمنحهم تجربة دفع رقمية سلسة ومريحة ومتكاملة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتن زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "نفخر بتعاوننا مع شركة لوكل في خطوة نوعية ترمي إلى الارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية والنهوض بمشهد المدفوعات الرقمية في مملكة البحرين ، إذ نهدف من خلال دمجنا لتقنيات الدفع الآمنة والقابلة للتوسع ضمن المنصة إلى تمكين المؤسسات التجارية من تقديم خدمات دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً، انطلاقاً من التزامنا بالابتكار وتعزيز ثقة العملاء، ودعماً لمسيرة التحول الرقمي بالمملكة."

وصرّح السيد سعد أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوكال، قائلاً: "تتيح لنا شراكتنا مع stc pay تحسين الطريقة التي تقبل بها الشركات المدفوعات، مما يخلق تجربة أسرع وأبسط وأكثر اتصالاً للعملاء".

وتجدر الإشارة إلى أن stc pay البحرين مستمرة في توسعة نطاق خدماتها المبتكرة للدفع الرقمي الموجهة للمؤسسات التجارية، معززة بذلك من مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً لقطاع الأعمال، من خلال تمكين واعتماد تقنيات دفع آمنة ومبتكرة وقابلة للتوسع.

