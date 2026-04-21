المنامة، البحرين : أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، انضمامها مؤخراً إلى جمعية مصارف البحرين، في خطوة نوعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار بين الجهات المعنية بالقطاع المالي، بما يدعم تطوير السياسات وتبني أفضل الممارسات والابتكارات.

وتأتي هذه العضوية في إطار حرص stc pay على تعزيز سبل التعاون مع مختلف المصارف والمؤسسات المالية، وتبني أفضل المعايير في مجالي الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطلعات مصرف البحرين المركزي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد متين زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا فيstc pay الانضمام إلى جمعية مصارف البحرين، وهي جمعية تتبوأ مكانة مرموقة على صعيد القطاع المالي بمملكة البحرين. إن هذه العضوية تعكس التزامنا بتوطيد سبل التعاون مع مختلف المصارف والجهات الرقابية، بما يسهم في ترسيخ منظومة مالية متكاملة ترتكز على الابتكار والشمولية. وإذ نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية مصارف البحرين على حفاوة الاستقبال، متطلعين قدماً إلى التعاون مع نظرائنا للدفع بمسيرة التمويل الرقمي في المملكة نحو أفق أرحب."

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز حضور stc pay في المنصات المعنية بتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع شبكة علاقاتها، بما يسهم في طرح حلول مالية آمنة تواكب احتياجات عملائها. ويُعد التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية ركيزة لتعزيز مسارات الابتكار ودعم التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي لا نقدي.

من جانبها، قالت السيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: "يسعدنا انضمام stc pay إلى جمعية مصارف البحرين التي تضم نخبة من رواد القطاع المالي في المملكة، حيث تعكس هذه العضوية ما تضطلع به المحافظ الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية من دور متنامي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، متطلعين إلى مشاركتهم الفاعلة والعمل معاً على تعزيز مكانة المملكة بصفتها رائدة إقليمياً في مجال التميز المالي."

