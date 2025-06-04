مكة المكرمة: واصلت مجموعة stcخلال موسم حج 1446هـ جاهزيتها بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها التشغيلية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المجموعة سنويًا لضمان استمرارية الخدمة وجودتها في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج والضغط الهائل على خدمات الاتصال.

ويُعد موسم الحج أحد أبرز التحديات التشغيلية التي تتطلب مستوى عالٍ من الجاهزية نظراً لتجمع الملايين من حجاج بيت الله الحرام في منطقة جغرافية محدودة ولفترة زمنية قصيرة.

وفي هذا السياق، عملت stc على توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء الشبكة وتحليل البيانات بشكل لحظي، بما يمكّن من الكشف الفوري عن أي مؤشرات لاضطراب في الخدمات، بل والتعامل مع بعضها قبل أن يشعر بها المستخدم.

ومن بين تلك التقنيات التي تم تفعيلها خلال هذا الموسم، تقنية الشفاء الذاتي للشبكة، والتي تتيح معالجة الأعطال بشكل آلي دون الحاجة إلى تدخل بشري. فعند رصد أي خلل في أحد مكونات الشبكة، يقوم النظام تلقائيًا بتحليل الأسباب واقتراح الحلول وتنفيذ الإجراءات التصحيحية مثل إعادة توزيع الأحمال أو تعديل إعدادات التغطية، مما ساعد في تقليل الاثر بنسبة تصل إلى 60%.

كما ساعدت الأنظمة الذكية بتحليل البيانات التاريخية ودراسة سلوك الشبكة في المواسم السابقة، ما أتاح لفِرَق التشغيل اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي التحديات قبل وقوعها.

وخلال موسم الحج الأخير، قامت أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى stc بإجراء أكثر من 10,000 تعديل تلقائي في الساعة على إعدادات الشبكة. وقد أسهمت هذه التعديلات المستمرة في رفع السرعة القصوى للتدفق بنسبة 10%، وزيادة متوسط سرعة البيانات بنسبة تراوحت بين 20% و30%، مما انعكس إيجاباً على تجربة الاتصال الرقمي لدى الحجاج في ذروة الاستخدام.

وتأتي هذه الاستعدادات المتقدمة ضمن استراتيجية stc للتحول نحو التشغيل الذكي، بما يعكس التزامها بتوظيف أحدث التقنيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، ودعم مسيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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