الرياض: أعلنت مجموعة stc و ooredoo عُمان عن توقيع اتفاقية المبادئ الرئيسية (HoT) لإنشاء ممر شبكة الألياف البصرية الأرضية الدولية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان (SONIC).

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي في المنطقة من خلال مشروع SONIC، الذي يبدأ بممر السعودية - عُمان. وسيعمل المشروع على إنشاء شبكة ألياف أرضية متكاملة بمسارين احتياطيين، تربط محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأحمر في السعودية بنظيراتها على بحر العرب في سلطنة عُمان، مرورًا بمراكز بيانات مخصصة في كلا البلدين.

وبالاستفادة من المواقع الجغرافية الاستراتيجية لكل من السعودية وعُمان، تسعى stc وOoredoo إلى تقديم حلول اتصال متطورة تعزز منظومة الاتصالات بين القارات من خلال شبكة موثوقة تتميز بكفاءة عالية وزمن استجابة منخفض. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع SONIC في غضون 12 شهرًا، على أن يتم استكمال المشروع بالكامل في غضون 24 شهرًا. كما تلتزم الشركتان بتوفير حلول مرحلية متوائمة مع فترة تنفيذ المشروع. وسيكون مشروع SONIC مكملاً للمشاريع البحرية قيد الإنشاء التي تهدف إلى تعزيز المسارات البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا.

كما يهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة جاذبة للشركات الضخمة (Hyperscalers) ولتحالفات الكابلات البحرية من خلال تقديم جميع العناصر الأساسية لبنية تحتية رقمية موثوقة وقابلة للتوسع.

من خلال هذا الاستثمار، تؤكد stc و ooredoo التزامهما بدفع عجلة التحول الرقمي ودعم النمو الاقتصادي في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وقال المهندس محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في مجموعة stc : " بالتعاون مع برنامج شريك ، تعكس هذه الشراكة مع Ooredoo عُمان التزامنا في stc كُممكن رقمي بتوظيف كافة الإمكانيات وتوسيع البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيكون مشروع SONIC أحد المكونات الرئيسية لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال الإقليمي والدولي من خلال شبكات آمنة وعالية السعة وفعّالة."

وقال المهندس بسام يوسف إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo عُمان:"يُبرز مشروع SONIC ريادة Ooredoo في تشكيل مستقبل الاتصالات في عُمان والمنطقة. من خلال ربط بنية Ooredoo التحتية مع stc، نعمل على تمكين تدفق البيانات الدولية بسلاسة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار. يُجسد هذا التعاون رؤية مشتركة لتحقيق التقدم، ويدعم رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين السلطنة من أن تكون مركزًا رئيسيًا في النظام الرقمي العالمي."

نبذة عن مجموعة "stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا.

عن Ooredoo عُمان

تأسست الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع ("Ooredoo") وتم تسجيلها في سلطنة عمان في ديسمبر 2004. انطلقت خدماتها في مارس 2005 تحت اسم "نورس" سابقًا. تعد Ooredoo مشغلًا متكاملاً يقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة والإنترنت وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لقطاعات الأفراد والشركات في سلطنة عمان عبر بنيتها التحتية الرقمية المتطورة. Ooredoo عُمان هي جزء من مجموعة Ooredoo التي تعمل عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

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