المملكة العربية السعودية، الرياض: حصدت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، الجائزة البلاتينية عن "أفضل مشغل ألعاب إلكترونية"، التي قدمتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ونالت المجموعة الجائزة لتميزها ضمن 5 معايير، شملت كلاً من تطوير زمن الاستجابة للألعاب الإلكترونية والاستضافة المحلية لخوادم ألعاب الفيديو، إلى جانب استضافة منصة سحابية للألعاب وتقديم باقات اتصال للاعبين، وكذلك دعم مجتمع اللاعبين عبر نشاطات الرياضات الإلكترونية وحملات التوعية والدعم التقني للألعاب.

وتقدم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الجائزة لأفضل مقدم خدمات ألعاب إلكترونية، الأمر الذي يبرز بوضوح اهتمام مجموعة stc وأولوية استثمارها في البنية التحتية في قطاع الألعاب الرقمية المحلي. كما يواكب ذلك التوجهات الحكومية في رفع مساهمة الألعاب الرقمية في الاقتصاد الرقمي الوطني.

وتسعى مجموعة stc بشكل متواصل إلى تعزيز الوصول إلى تقنيات الجيل القادم من التمكين الرقمي للألعاب، إضافة إلى جذب المزيد من اللاعبين عبر تقديم تجارب شخصية وسلسة وآمنة. ويتوافق ذلك مع استراتيجية "تجرأ"، التي تبنتها المجموعة في سبيل التوسع والنمو في مزيد من المجالات التقنية الجديدة وتمكينها رقمياً بأعلى المستويات.

يذكر أن مجموعة stc أطلقت منصة stc play، وهي المنصة التي تجمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتوفر للاعبين الهواة والمحترفين إمكانية المشاركة في البطولات عبر الإنترنت والوصول إلى مصدري الألعاب في منصة واحدة. مما يعكس اسهام المجموعة في ربط مجتمع الألعاب الإلكترونية والمهتمين فيه، ويعكس استثمارها في توفير منتجات وخدمات مبتكرة تثري حياة المجتمع.

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