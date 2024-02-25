برشلونة: تشارك مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2024) بصفتها راعياً رسمياً للمعرض الذي يُقام في مدينة برشلونة من 26 إلى 29 فبراير 2024.

وتندرج رعاية مجموعة stc لهذا الحدث العالمي في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتحول الرقمي بحلول عام 2030، حيث تستعرض المجموعة في الجناح رقم 8 القاعة 3 (3M29)، وجناح "inspireU" ، العديد من المفاهيم والأنشطة التفاعلية والمبتكرة، مثل تقنية AI Selfieالمعروفة بسلفي الذكاء الاصطناعي, والتي تقدم تجربة تفاعلية مخصصة تتيح للزوار ابتكار شخصيات رقمية لهم.وفي المجال التقني العقاري تستعرض المجموعة تقنية Digital city وهو نموذج ثلاثي الأبعاد يقدم رؤية مجموعة stc عن مستقبل المدن الذكية والتكنولوجيا المتطورة فيها. وللحفاظ على الإرث الثقافي وتطوير التقنيات البصرية تقوم المجموعة بعرض تجربة ثلاثية الابعاد تأخذ الزوار في جولة داخل الحرم المكي وتسمى Makkah 3D Experience .كذلك تعرض المجموعة تقنية 5G Advanced لتكشف عن أهمية شبكات الجيل الخامس 5G المتقدمة ودورها في تعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات.

وكجزء من التزام مجموعة stc المستمر بالاستدامة، قامت المجموعة بعرض اخر حلولها التقنية في الحفاظ على الحياة البرية IntelliReserve والتي تختص بتتبع مسارات وتحليل بيانات أنواع مختلفة من الكائنات البرية في المملكة. وايضاً قدمت المجموعة تجربة الرحلة الافتراضية في حديقة مستدامة تسمى Sustainable Park والتي تعتمد على شاشات تفاعلية وأجهزة رياضية تتيح للزائر عيش التجربة بجميع تفاصيلها.

وبهذه المناسبة قال بدر اللهيب نائب الرئيس للبنية التحتية في مجموعة stc "نتطلع للمشاركة في النسخة الحالية من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 بصفتنا راعياً رسمياً، وذلك في خطوة تؤكد على التزامنا بتقديم أحدث الحلول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبين دورنا المحوري في تمكين التحول الرقمي في المنطقة والعالم".

وتعكس مشاركة stc في المؤتمر التزام المجموعة في تمكين التحول الرقمي وتوفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية وتعزيز النمو المستدام. ويوفر المؤتمر العالمي للجوال (MWC)، والذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي اس ام ايه)، منصة استثنائية لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يستقطب هذا الحدث سنوياً أكثر من 100 ألف زائر من مصنعي الجوالات ومزودي خدمات الشبكات والمستثمرين في القطاع الرقمي.

مجموعة stc:

هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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