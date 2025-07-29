توظيف نظام التشغيل الآلي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي من نوكيا يضمن السلاسة والاستقلالية في عمليات شبكات الوصول اللاسلكي RAN خلال موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة.

خلال موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة. النظام استطاع تقليل انقطاعات الهاتف المحمول بنسبة 60%، وأجرى أكثر من 15,000 تعديل تلقائي للشبكة في الساعة خلال ذروة موسم الحج.

نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" MantaRay Autopilot مكون أساسي في منصة "مانتاراي" الرائدة لإدارة الخدمات وتنسيقها MantaRay Service Management and Orchestration (SMO) من "نوكيا".

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نجحت مجموعة stc في توظيف نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" MantaRay Autopilot من نوكيا، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، خلال موسم الحج الماضي في منطقة مكة المكرمة. ويُعد موسم الحج أحد أكبر المناسبات السنوية وأكثرها ازدحامًا في استخدام شبكات الاتصالات في العالم. ومكّن هذا الحل من تنفيذ عمليات الشبكة باستقلالية وسلاسة، ما ساعد stc على تقديم خدمات عالية الجودة بلا انقطاع لملايين الحجاج. ويعكس نجاح stc في توظيف النظام الجديد المساعي الرامية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، لتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية من خلال التقنيات الذكية.

وصُمم نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" لمراقبة أداء شبكات الوصول اللاسلكي وإجراء أية تعديلات يتطلبها أداء هذه الشبكات، فورًا ومن دون تدخل بشري. ويستخدم النظام تقنية الشبكة ذاتية الإصلاح للكشف عن الأعطال، وإعادة توزيع الحمل الشبكي، وتحسين التغطية. وأجرى النظام أيضًا، في سبيل توظيف هذا الحل، تحليلًا لبيانات سلوك الشبكة، المتاحة من مواسم الحج السابقة، للمساعدة في استباق الازدحام ودعم التخطيط الاستباقي من قبل فرق العمليات المختصة في stc.

ومكّنت هذه القدرات مجموعة stc من التعامل مع الطلب بمرونة أكبر في أوقات الذروة، فأجرى النظام، عند ذروة الحمل، أكثر من 15,000 تعديل تلقائي للشبكة في الساعة، بزيادة قدرها 50% عن عام 2024، وخفّض انقطاعات الهاتف المحمول بنسبة 60%، كما حقق زيادة قدرها 10% في إنتاجية الذروة، وعزز متوسط السرعات في الشبكة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية في مجموعة stc، التزام مجموعة stc باستخدام أحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة لعملائها، لا سيما في أوقات الحاجة الماسة، كموسم الحج. وقال: "حرِصنا، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المعرفي من نوكيا، على إبقاء ملايين الحجاج على اتصال دائم طوال موسم الحج، الذي يُعد أحد أكثر بيئات العالم ازدحامًا وطلبًا على الاتصالات".

من ناحيته، قال ميكو لافانتي، نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المحمول لدى نوكيا الشرق الأوسط وإفريقيا، إن هذا الإنجاز يُظهر قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة البيئات الشبكية واسعة النطاق والمتسمة بكثافة استخدام عالية، معربًا عن اعتزازه بدعم مجموعة stc في تحقيق أداء ذي اعتمادية عالية خلال موسم الحج، وبإبراز دور نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" الرائد في عمليات الشبكات ذاتية التشغيل.

ويُعد نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" عنصرًا أساسيًا في منصة "مانتاراي" الرائدة لإدارة الخدمات وتنسيقها MantaRay Service Management and Orchestration (SMO) من "نوكيا"، والتي تُطبّق نماذج الذكاء الاصطناعي القائم على النوايا لأتمتة شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) وتحسينها. ويدعم النظام أدوات أتمتة متقدمة، مثل وحدات SON وrApps، وهو حل إدارة الخدمات وتنسيقها الوحيد الحاصل على شهادة المستوى الرابع ضمن منظومة الشبكات ذاتية التشغيل التابعة لـ "تي إم فورم" TM Forum.

نبذة عن "نوكيا"

في "نوكيا"، نبتكر تقنيات تساعد العالم على تحقيق التعاون والإنجازات المشتركة.

باعتبارنا شركة رائدة في مجال الابتكار التقني، فإننا نتصدر العمل في مجال الشبكات القادرة على الاستشعار والتفكير والتصرف، مستفيدين من عملنا في مجالات شبكات الاتصالات المحمولة والثابتة والشبكات السحابية. كذلك، نحرص على إضفاء مزيد من القيمة على خدماتنا من خلال الملكية الفكرية والأبحاث طويلة المدى، مستعينين بمختبراتنا الحائزة على الجوائز Nokia Bell Labs، التي تحتفي بمئة عام من الابتكار المتواصل.

تتيح شبكاتنا عالية الأداء فرصًا جديدة لتحقيق الدخل والتوسع، بفضل بنيتها المفتوحة بالكامل والقابلة للاندماج بسلاسة في أية منظومة. ويثق مقدمو الخدمات والمؤسسات والشركاء حول العالم بنوكيا في تقديمها شبكات آمنة ومستدامة وموثوق بها، ويعملون معنا على ابتكار الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

نبذة عن مجموعة stc

تُعد مجموعة stc عملاقة التمكين الرقمي في المنطقة، إذ تقدم حلولًا متطورة وتلعب دورًا محوريًا في عملية التحول الرقمي لدى عملائها، عبر إتاحة مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والوسائط الرقمية، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة تعمل في المملكة العربية السعودية وفي أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

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