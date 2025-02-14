• تعاون مع SambaNova لتطوير منصة سحابية سيادية لنماذج اللغة الكبيرة (LLM)، مما يتيح أكبر نموذج مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي في العالم. • شراكة مع sully.ai لتقديم حلول رعاية صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز جودة الخدمات الطبية. • إبرام أكثر من 75 اتفاقية استراتيجية مع شركات تقنية عالمية لتسريع التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية. الرياض : اختتمت مجموعة stc مشاركتها الاستراتيجية في مؤتمر LEAP 2025 بتعزيز مكانتها كممكن رقمي رائد من خلال إطلاق أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وعقد أكثر من 75 اتفاقية استراتيجية مع كبرى الشركات التقنية. stc.AI مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة : أعلنت مجموعة stc خلال المؤتمر عن إطلاق منصة stc.AI، التي تمثل نقلة نوعية في تمكين المؤسسات من اعتماد الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليلات البيانات الذكية، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء. وفي خطوة تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي في المملكة، أطلقت stc.AI منصة سحابية لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) بالتعاون مع SambaNova، والتي ستوفر إمكانات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، تلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما دخلت المجموعة في شراكة مع sully.ai، لتقديم حلول ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية، مما يمكن المؤسسات الطبية من تحسين الخدمات وتقديم رعاية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 75+ اتفاقية لدفع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الذكية : عقدت مجموعة stc أكثر من 75 اتفاقية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، أبرزها: • أمازون ويب سيرفيسز (AWS): تسريع نشر الخدمات السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر المملكة. • نوكيا: تسريع تطوير ونشر شبكات الجيل السادس (6G) واختبار شبكات النفاذ المعرفة بالبرمجيات (SDAN). • هواوي: إطلاق أول شبكة ألياف ضوئية خاملة (PON) بسعة 50 جيجابايت في المنطقة لدعم التوسع السريع في شبكات الجيل الخامس (5G). • إريكسون: تعزيز تقنيات 5G والاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وشبكات الوصول اللاسلكي السحابي. Bridge Alliance • تمهيد الطريق لتحويل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) إلى منتجات رقمية، ما يجعل stcأول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يلتزم بمنصة BAEx • كيندريل: اتفاقية طويلة الأمد لدعم البنية التحتية السحابية وحلول الاتصال المتقدمة عبر المنطقة. رؤية stc لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية : وتعزز هذه المبادرات التزام مجموعة stc بقيادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تواصل تقديم حلول مبتكرة تعيد تعريف مستقبل الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.