- تم منح الجائزة تقديرًا لبرنامج "جيل ICT" من stc البحرين، وهو برنامج تدريبي وطني 100% للخريجين البحرينيين لاكتساب خبرة عمل قيمة ومهارات ومعرفة ستساعدهم في التقدم في حياتهم المهنية

(المنامة، مملكة البحرين): حصلت شركة stc البحرين ، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، مؤخراً على جائزة “درع التميز الاقتصادي" وهو جزء من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك تكريمًا لبرنامج تطوير الخريجين التابع للشركة "جيل ICT". وتتماشى المبادرة مع رؤية مملكة البحرين للاستثمار في بناء الجيل القادم من القوى العاملة في المملكة من خلال توفير الفرص لتنمية المهارات والمواهب.

وقد تم إطلاق برنامج "جيل” ICT للخريجين بالشراكة مع وزارة العمل وتمكين ومجلس التنمية الاقتصادية بهدف صقل الجيل القادم من المهنيين البحرينيين في مجال التكنولوجيا التجارية، وتدريب الشباب على مجموعة من مهارات العصر الجديد ومنحهم الفرص لتجربة مهاراتهم في بيئة العمل.

وتعليقًا على هذا الفوز، قال الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية بشركة stc البحرين، قائلاً: "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي جاءت تقديراً لجهودنا المستمرة لتمكين الشباب البحريني وتنمية المهارات التقنية الأساسية لبناء الاقتصاد الرقمي في المملكة. كما نلتزم من منطلق المسؤولية الاجتماعية بتعزيز القوى العاملة الموهوبة، ولعب دور مهم في دفع عجلة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في المملكة."

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "جيل ICT" سيقدم فرص التدريب لخريجي الجامعة، حيث سيتم الاستثمار في تطوير مهاراتهم المهنية من خلال برامج التدريب والتوجيه وبناء مهاراتهم التقنية، كما سيتم منح عدد من هؤلاء المتدربن فرصة للعمل بدوام كامل في الشركة عند الانتهاء من فترة البرنامج.

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