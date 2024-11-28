أعلنت مجموعة stc عن حصولها على موافقة مجلس الوزراء الأسباني لزيادة حق التصويت إلى 9.97٪ في رأس مال شركة تيليفونيكا (Telefónica)، مع حقها في ترشيح ممثل لها في مجلس إدارة الشركة. و يأتي هذا الاعلان استكمالاً لإجراءات الاستحواذ على حصة في تيليفونيكا التي أعلنت سابقاً.

هذا و يعد حصول مجموعة stc على الموافقة, خطوة لتعزيز استثماراتها النوعية ضمن استراتيجية مجموعة stc للتوسع و النمو من خلال الاستحواذ على حصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة، ويعكس ثقتها بقدرة تيليفونيكا كشركة رائدة على الاستمرار في الريادة في الأسواق التي تعمل بها من خلال أصولها المميزة في البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، وحضورها الواسع في الاسواق الأوروبية و أمريكا اللاتينية.

كما تعكس هذه الموافقة الثقة من قبل الجهات المعنية في الحكومة الاسبانية في مجموعة stc كمساهم استراتيجي في الشركة و دورها في تعزيز تطور و نمو الشركة.

و تعليقاً على هذه الموافقة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد: "الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء الإسباني يعكس الثقة في وجود stc كمساهم استراتيجي وطويل الأمد في تيليفونيكا. وبصفتنا من أكبر المساهمين في الشركة، نؤكد دعمنا لقيادة الشركة واستراتيجيتها ونتطلع للعمل معاً لتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين."

حول مجموعة stc:

تعد مجموعة stc ممكناً للتحول الرقمي، وتقدم حلولاً متقدمة، وتسهم بدور كبير في عمليات الرقمنة. تقدم المجموعة مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. تضم المجموعة 13 شركة تابعة تنتشر في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا.

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