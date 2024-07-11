بهدف تمكين الشركات الناشئة في مجال تقنية المعلومات للانطلاق في رحلة ريادة الأعمال

البرنامج يُقام للمرة الأولى في البحرين

الشركات الثلاثة التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج inspireU هي رزق ( Rizq ) وسين ( Siin ) وفيرت ( Verrt )

المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الشركة الرائدة في مجال التقنية الرقمية، بالتعاون مع برنامج inspireU التابع لمجموعة stc، عن فوز ثلاث شركات بحرينية ناشئة هي شركة رزق (Rizq)، وشركة سين (Siin)، وشركة فيرت (Verrt)، وذلك للالتحاق ببرنامج مسرّعة الأعمالinspireU الذي يُقام لأول مرة في البحرين. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم واحتضان منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث شهدت مشاركة ثماني شركات ناشئة محلية تمثل مختلف القطاعات، بما فيها السياحة والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وقد تم اختيار ثلال شركات بعد عملية تقييم شاملة في مقر stc البحرين. وستتلقى هذه الشركات من خلال البرنامج دعماً مالياً وخدمات لوجستية واستشارية، بما في ذلك تدريب مكثف تحت إشراف خبراء بارزين من "وادي السيليكون" (Silicon Valley). كما ستحصل الشركات الملتحقة بالبرنامج على الدعم اللازم لتطوير أعمالها، إلى جانب مجموعة من المنتجات والخدمات، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع شركات المجموعة عبر عدة قنوات، والعديد من الفرص للمشاركة في فعاليات متنوعة مثل الورش التدريبية والمعارض المحلية والعالمية.

واستغرقت عملية تقييم الشركات المشاركة في البرنامج على مدار يومين، استهلها في اليوم الأول الأستاذ الحارث العطاوي، وهو المؤسس لمنصة "شفرة"، الشركة الناشئة، حيث قدم للشركات المشاركة نظرة شاملة ونصائح متعمقة حول سبل تحسين عروض مشاريعهم للجنة التحكيم. ومن جانبها، قدمت الشركات الناشئة عرضاً متميزاً لمشاريعها القادمة وخطط أعمالها أمام لجنة التحكيم، والتي ضمّت سعادة السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والأستاذ ياسر الغامدي، مستثمر سعودي بارز وخبير في شؤون الشركات الناشئة، والأستاذ عبدالرحمن الزهير، مدير إدارة inspireU، وممثلين منstc البحرين. واستند أعضاء اللجنة في تحكيمهم على المشاريع المعروضة وخطط أعمالها، وطريقة تقديم المشاركين لعروضهم، إلى جانب معايير أخرى.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "يُعد إقامة برنامج inspireU في مملكة البحرين خطوة مهمة نحو دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. فخورون بجميع المشاركين البحرينيين الذين قدمو أفكارهم الابتكارية والريادية، كما نهنئ الشركات الناشئة الثلاثة التي وقع الاختيار عليها لتتلقى الإرشاد والتوجيه من كبار رواد الأعمال من خلال هذه المسرعة، فضلاً عن الدعم المالي والخدمات الاستشارية، والذي سيسهم في الارتقاء بمنظومة الشركات الناشئة وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي بمملكة البحرين".

وقد أطلقت مجموعة stc مسرّعة وحاضنة الأعمال inspireU لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2015م. وتهدف stc البحرين من خلال إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في مملكة البحرين إلى تمكين رواد الأعمال من خلال منحهم فرصة للالتحاق بهذا البرنامج ودعم مشهد الابتكار المحلي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المحتوى وخلق المزيد من فرص العمل من خلال رعاية الأفكار الريادية ودعم رحلة نجاح الشركات الناشئة، ودعم الاقتصاد الرقمي والارتقاء بمنظومة الأعمال، وتهيئة البيئة المناسبة لنموها، بما يتماشى مع رؤية المملكة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

نبذة عن :InspireU

انطلقت مسرعة الأعمال التقنية "inspireU" عام 2015. وقد أنشئت المسرعة خصيصاً لدعم رواد الأعمال عبر تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وتمكين الابتكار في المملكة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي. ووصلت قيمة الاستثمارات التي حصل عليها رواد الأعمال المشاركون في مسرعة "inspireU" إلى أكثر من 700 مليون ريال. ونجحت المسرعة منذ إطلاقها في تمكين أكثر من 90 مشروعاً رقمي ناشئاً ضمن مختلف المجالات، فيما بلغت القيمة السوقية للاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع، التي احتضنها أكثر من 12 مليار ريال. كما استفاد أكثر من 40 مليون مستخدم من مشاريع "inspireU" الريادية، التي وفَّرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

نبذة عن شركة stc البحرين:

احدى الشركات التابعة لمجموعة stc حيث تقدم عدد من المنتجات والحلول الرقمية التي تساهم في دفع التحول الرقمي في البحرين إضافة إلى العمل على تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الشركة الأكثر نمواً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين.

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