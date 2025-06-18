الرياض: أعلنت مجموعةstc ، ممكّن التحول الرقمي، عن إبرام شراكة جديدة بين برنامج الولاء الرائد "قطاف" وشركة المياه الوطنية، تتيح للعملاء في مختلف أنحاء المملكة استخدام نقاط "قطاف" لسداد فواتير خدمات المياه والصرف الصحي بكل مرونة وسلاسة، ما يعزز خيارات الدفع الرقمي في المملكة ويواكب تطلعات العملاء نحو خدمات أكثر سهولة.

ويعد "قطاف" أحد أبرز برامج الولاء الوطني ، إذ يقدم تجربة متكاملة تتيح للعملاء كسب واستبدال النقاط بسهولة مقابل مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. ويأتي ذلك ضمن إطار التزام stc بدعم نمط حياة رقمي متكامل وأكثر سلاسة.

بموجب الشراكة الجديدة بين برنامج قطاف وشركة المياه الوطنية، بات بإمكان العملاء استبدال نقاطهم جزئيًا أو كليًا لسداد فواتير المياه، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة نفقاتهم. ويُعد قطاف برنامج الولاء الوطني حيث يخدم عملاء جميع مشغلي الاتصالات، ويتيح من خلال تطبيقه الجديد تجربة رقمية مميزة تعزز من قيمة النقاط وتخفف الأعباء المالية الشهرية:

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يواصل برنامج "قطاف" العمل على توسيع شبكة شراكاته مع الجهات التي تقدم خدمات ترتبط بشكل مباشر بحياة العملاء اليومية، وذلك في إطار سعيه المستمر لتحسين تجربة العميل وتعزيز مستوى الولاء.

وفي هذا السياق، يجري التعاون مع شركة المياه الوطنية لتقديم تجارب أكثر ابتكارًا لعملائها، من خلال حلول دفع متطورة تسهم في تلبية احتياجاتهم وتحقق قيمة مضافة تنسجم مع تطلعاتهم.

وتعكس هذه الشراكة جهود برنامج "قطاف" في توسيع آفاق استخدام البرنامج وربطه بالخدمات الأساسية التي تخدم الأفراد بشكل مباشر.

عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

نبذة عن شركة المياه الوطنية

شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة) تأسست عام 2008، وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي على أسس تجارية سليمة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

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