الرياض: دعمت مجموعة stc الممكن الرقمي لمؤتمر COP16 لتسريع وتيرة التحول المستدام في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، شاركت stc في فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع البيئي وبرعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في مدينة الرياض تحت شعار "مجتمع معطاء"، والذي يُقام على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، وبدعم من المجموعة بصفتها الممكن الرقمي للحدث.

وخلال المؤتمر، كُرمت مجموعة stc "بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي" تقديراً لجهودها في مجال العمل التطوعي والتي ساهمت في تقديم أثر اجتماعي ملموس ومستدام، حيث نجحت المجموعة في تعزيز ثقافة التطوع من خلال مبادراتها المبتكرة وبرامجها الموجهة لدعم القطاع غير الربحي. ويأتي هذا التكريم تتويجاً لدورها الريادي في تمكين المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بتطوير مجالات التطوع ضمن رؤية السعودية 2030.

كما وقّعت مجموعة stc مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين حول دعم البنية التحتية الرقمية لمنظومة البيئة، وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والحلول الرقمية المبتكرة في هذا القطاع . كما وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المجموعة لدعم تنفيذ مبادرات استراتيجية التحول الرقمي في قطاع البيئة، وتعزيز الممارسات الرقمية لمنظومة البيئة.

واستعرضت المجموعة stc خلال مشاركتها تجاربها الرائدة في مجال العمل التطوعي الاحترافي والتخصصي، عبر إبراز مساهمات ممثليها الذين قدموا ساعات تطوع احترافية تستثمر خبراتهم ومهاراتهم القيادية والمهنية لتعزيز ثقافة التطوع في المملكة وقد أثمرت هذه الجهود خلال عام 2023 عن مشاركة أكثر من 670 موظفاً من منسوبي المجموعة في مختلف الأنشطة التطوعية، وقدموا ما يزيد عن 8,000 ساعة عمل تطوعي، ما يعكس التزام المجموعة الراسخ بخدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي إطار مساعي stc لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، أطلقت المجموعة برنامج التطوع عبر منصتها الخاصة للاستدامة، الذي يمكّن منظمات القطاع غير الربحي من التسجيل وإضافة الفرص التطوعية التي تحتاجها، وذلك بهدف تمكين موظفي stc من الاطلاع على الأنشطة التطوعية المتاحة والمشاركة فيها.

وتسلط مجموعة stc الضوء من خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)على الدور الذي تقوم به في تعزيز التحول الرقمي المستدام والابتكار التكنولوجي لدعم أهداف المناخ، والذي يعكس التزامها بتسريع التحول إلى بيئة أكثر استدامة عبر تبني حلول مبتكرة ومتقدمة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

-انتهى-

#بياناتشركات