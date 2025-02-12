الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عن شراكة استراتيجية مع Cohere، الشركة العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي الآمن للمؤسسات، بهدف إعادة تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وخارجه. يهدف هذا التعاون إلى تطوير عمليات stc المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تجربة العملاء، وخلق فرص نمو رقمية جديدة من خلال حلول ذكاء اصطناعي متطورة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستعتمد مجموعة stc على قدرات Cohere المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات مبتكرة ضمن مبادرة Gen AI الداخلية. وسيتم التركيز على إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، مثل نموذج اللغة القائم على الذكاء الاصطناعي من stc ومنصة Digital Co-Workers Foundry، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الأعمال وتقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا للعملاء.

وكجزء من هذا التعاون، ستعمل stc مع Cohere على تطوير “North for Telecom”، وهو إصدار مخصص من منصة North التي أعلنت عنها Cohere مؤخرًا. ستقدم هذه المنصة أتمتة ذكية، وتجارب محادثة متقدمة، وتحليلات بيانات لحظية، بما يتناسب مع احتياجات قطاع الاتصالات. كما ستساهم منصة Digital Co-Workers Foundry في إطلاق مساعدين افتراضيين معتمدين على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية، ويتيح أتمتة ذكية لدعم موظفي stc في تنفيذ المهام اليومية بكفاءة أكبر.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس هيثم محمد الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية في مجموعة ;stcبصفتنا روادًا في التحول الرقمي، تواصل stc الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، لما له من دور أساسي في تطوير القطاع الرقمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية. تعاوننا مع Cohere يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز الابتكار، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متطورة تحقق قيمة ملموسة وتساهم في دعم اقتصاد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي.”

من جهته، قال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة stc ; تستثمر مجموعة stc في الشركات الرائدة عالميًا لإتاحة الوصول إلى التقنيات المتطورة، ونماذج الأعمال الجديدة، وفرص النمو الرقمي. يتماشى هذا التعاون مع tali ventures، الذراع الاستثماري لرأس المال الجريء لمجموعة stc، والذي يركز على تحفيز التقدم التكنولوجي والاستثمار في الابتكارات المستقبلية التي تدعم منظومة stc الرقمية. Cohere تُعد من أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي الآمن للمؤسسات، ومن خلال هذا التعاون، نمتلك القدرة على تعزيز حلول الذكاء الاصطناعي في خدماتنا الرقمية وتحقيق قيمة أكبر لعملائنا.”

تُعرف Cohere بكونها رائدة في حلول الذكاء الاصطناعي الآمن للمؤسسات، وستساهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتحقيق التكامل الأمثل لهذه التقنيات داخل منظومة stc الرقمية.

وفي هذا الإطار، قال أيدن غوميز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Cohere: لقد كان التعاون مع فريق stc رائعًا، ونحن متحمسون لجلب تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة لدينا لدعم دور stc كممكن رقمي في المنطقة. نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون من خلال دمج حلول Cohere للذكاء الاصطناعي، مما سيمكن موظفي stc من التركيز على المهام التي تضيف قيمة حقيقية لأعمالهم، من خلال أتمتة الأعمال الروتينية وتحسين الكفاءة التشغيلية.”

واخيراً, يعكس هذا التعاون التزام مجموعة stc بأن تكون في طليعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وقيادة مستقبل التكنولوجيا الذكية في المملكة وخارجها.

حول مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

حول Cohere

Cohere هي الشركة الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي الآمن للمؤسسات، حيث تطور نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة وحلولًا متكاملة مصممة لحل تحديات الأعمال الحقيقية. تعمل Cohere عن كثب مع الشركات لتقديم تكامل سلس، وتخصيص عميق، وحلول ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام. توفر Cohere منصة موحدة تضمن أعلى مستويات الأمان والخصوصية، مع إمكانية النشر عبر جميع مزودي الخدمات السحابية الكبرى أو ضمن بيئات الحوسبة السحابية الخاصة أو المحلية. تتخذ Cohere من تورنتو وسان فرانسيسكو مقرًا مشتركًا لها، مع مكاتب رئيسية في نيويورك ولندن. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة cohere.com.

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