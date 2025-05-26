مكة المكرمة: أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي في المنطقة، عن جاهزيتها الكاملة على كافة المجالات التقنية والبشرية واللوجستية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1446هـ. وتأتي هذه الجهود ضمن خططها الاستراتيجية لضمان تقديم منظومة خدمات رقمية وذكية واتصالات موثوقة وآمنة لأكثر من مليوني حاج متوقع، بما يعزز من تجربتهم ويمكنهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وسلاسة.

وفي هذا السياق، اطّلع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم على استعدادات مجموعة stc، يرافقه معالي المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، وذلك خلال زيارة ميدانية لمركز عمليات المجموعة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ورافقهم خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، وعدد من التنفيذيين والمسؤولين من المجموعة.

خلال الجولة، استعرضت المجموعة الخطة الفنية وتحليلًا شاملاً لأداء شبكتها على أكثر من 350 موقعًا، مع ترقية المواقع التي اقتربت من السعة القصوى لمواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات بنسبة تصل إلى 30%. وشملت المشاريع التوسعية ترقية وتوسعة أكثر من 35 موقعًا ضمن شبكة الجيل الخامس (5G)، وتطوير أكثر من 83 موقعًا في شبكة الجيل الرابع المتقدم (4G)، بالإضافة إلى تفعيل تقنية VoLTE التي تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية وسرعة محسّنة في نقل البيانات.

كما عملت المجموعة على إنشاء 21 موقعًا جديدًا لتحسين جودة التغطية في مناطق المشاعر المقدسة، إلى جانب نشر 78 عربة اتصالات متنقلة لتوفير تغطية إضافية في المواقع ذات الكثافة العالية أو التي تواجه تحديات في تنفيذ بنية تحتية دائمة. وتشمل جهود التغطية تشغيل 421 موقعًا ثابتًا و77 برجًا متنقلاً لتعزيز جودة التغطية في الحرم والمشاعر المقدسة، مع توفير 998 نقطة نفاذ لشبكات Wi-Fi لضمان اتصال مستمر وسلس للحجاج.

ضمن تعزيز الجاهزية الميدانية، أنشأت المجموعة 11 وحدة لوجستية و99 مركز صيانة موزعة في المشاعر المقدسة ومحيطها، بإشراف فرق فنية متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات طوال فترة الحج.

وفي إطار جهود التمكين الرقمي، استعرضت stc مبادرة تقنية رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات توعوية للحجاج عبر صور ثلاثية الأبعاد بعدة لغات، من خلال طاولة تفاعلية تُعد من الأكبر على مستوى العالم، ما يتيح للحجاج تجربة مبتكرة وسهلة للحصول على المعلومات المتعلقة بأداء المناسك.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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