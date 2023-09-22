بأقوى العروض الترويجية

الرياض: أطلقت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، مجموعة من أقوى العروض على باقات الإنترنت والخدمات والاشتراك في المنصات، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 93. وتضم تلك العروض تخفيضات واشتراكات مجانية على حزمة من الخدمات.

وتقدم stc اشتراكاً مجانياً لمدة 3 أشهر مع تثبيت مجاني للشريحة الإلكترونية عند الاشتراك في خدمة "ساعة أبل". وتتيح منصة "stc tv" مجموعة مختارة من أحدث الأفلام، كما تهدي منصة stc play 93 جائزة للمشاركين على وسائل التواصل الاجتماعي مع إضافة رصيد 93 ريالاً إلى جميع محافظ المشتركين في المنصة. كما تتضمن العروض خصماً بقيمة 50% على باقات الجوال للشريحة الإلكترونية ويتضاعف إنترنت سوشال إلى 80 جيجا مع باقة مفوتر 2 بلس. وتتيح باقات واشتراكات مجانية في stc tv وشاهدVIP. كما تتيح عروض اليوم الوطني، خصومات بقيمة 50% على باقات المشاهدة عبر الشريحة الإلكترونية، إلى جانب 30% على باقات كويك نت عبر الشريحة الإلكترونية.

أما ما يتعلق بخصومات باقات الإنترنت للجيل الخامس (5G)، توفر stc خصماً يصل إلى 50% للمشتركين الجدد في عدد من باقات "بيتي 5G". أما المشتركون الجدد بإنترنت الألياف البصرية "بيتي فايبر"، فإنهم يحصلون على خصم بقيمة 30%.

وفي جانب عروض برامج الولاء، فقد أتاحت stc فرصة اكتساب المزيد من النقاط مع كل ريال ينفقه المشترك في برنامج "قطاف" بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، كما شملت عروض شركاء برنامج "تميز" تقديم خصومات للمشتريات بين 20% و30%.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول عروض stc بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 عبر زيارة الموقع الإلكتروني stc.com.sa

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