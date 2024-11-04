أعلنت مجموعةstc نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر لعام 2024 حيث ارتفعت الإيرادات خلال التسعة أشهر بمبلغ 2,138 مليون ريال سعودي لتصل إلى 56,627 مليون ريال بارتفاع 3.92% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. واكب ذلك ارتفاع لصافي الربح خلال الفترة ليصل إلى 11,233 مليون ريال سعودي. علماً أنه بعد استبعاد الربح الغير متكرر من بيع أرض الخبر و البالغ 1,296 مليون ريال والذي تم تسجيله في الربع الثالث من العام السابق تكون الشركة قد حققت نمو قياسي في صافي الربح بنسبة 11.9%.

و أشارت المجموعة إلى النمو المتميز في إيرادات الشركات التابعة بنسبة 11% خلال الفترة نفسها مما ساهم في رفع قدرة المجموعة على تحقيق هذه النتائج التاريخية والتي فاقت متوسط توقعات المحللين.

كما تجدر الاشارة إلى أنه بناءً على موافقة الجمعية العامة لمجموعة stc على بيع حصة 51% في شركتها التابعة شركة أبراج الاتصالات (توال) لصندوق الاستثمارات العامة، فقد تم خلال هذا الربع إعادة التصنيف للنتائج المالية لشركة توال كعمليات غير مستمرة في القوائم المالية الأولية الموحدة و سيتم تسجيل المكاسب الجوهرية الناتجة عن بيع حصة مجموعة stc في شركة توال ضمن أرباح الشركة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واكتمال إجراءات الصفقة.

وتعليقاً على هذه النتائج، أكد المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، على قدرة الشركة على تحقيق نتائج مميزة نتيجةً لتنفيذ المجموعة لاستراتيجيتها في التوسع والنمو و تقديم خدمات متميزة لعملائها الأفراد و في قطاع الأعمال و تفعيل برنامج كفاءة الإنفاق الذي تبنته المجموعة.

وواصلت مجموعة stc التزامها بتمكين دفع عجلة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية المختلفة في المملكة العربية السعودية، من خلال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية من شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية ومراكز البيانات وتبني التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء والتقنيات المالية وتعزيز ذلك بتطوير قدراتها في الأمن السيبراني من خلال استثماراتها المتنوعة في الشركات التابعة.

كما استمرت stc في تعزيز مساهماتها الاستراتيجية الوطنية في عدة مجالات، ومن ذلك شراكتها مع المشاريع الكبرى في المملكة ومنها شراكتها مع نيوم والدرعية والمربع الجديد والبحر الأحمر واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والتمكين التقني في هذه المشاريع مما يعزز التزام المجموعة بتمكين تحقيق المستهدفات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى استمرار سعي المجموعة لتعظيم اجمالي العائد على مساهميها حيث أوصى مجلس إدارة stc في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي بزيادة توزيعات الأرباح النقدية السنوية بنسبة 37.5 ٪ من 1.6 ريال سعودي إلى 2.2 ريال سعودي للسهم الواحد بداية من الربع الرابع 2024، مما يرفع إجمالي التوزيعات السنوية من 8 مليارات ريال سعودي إلى 11 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث القادمة، وهذا يعكس المركز المالي القوي للمجموعة والثقة في التدفقات النقدية التشغيلية المستدامة مع قدرة المجموعة على الاستمرار في التوسع والنمو وتنويع الاستثمارات.

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