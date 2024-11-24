الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، تخريج 44 شركة ناشئة محلية ودولية ضمن برامج مسرعة الأعمال inspireU، حيث شهد الحفل استعراض إنجازات الدفعتين العاشرة والحادية عشرة من برنامج inspireU العام، إلى جانب تخريج الدفعة الأولى من برنامج inspireU المتقدم. خلال الاحتفال، شارك رواد الأعمال تجاربهم الملهمة، مسلطين الضوء على النمو الكبير الذي حققته شركاتهم الناشئة خلال رحلتهم مع inspireU.

وقد ساهمت مسرعة الأعمال inspireU منذ انطلاقتها عام 2015، في دعم وتطوير أكثر من 130 شركة ناشئة، نجح العديد منها في التحول إلى علامات تجارية بارزة توسعت على المستوى الإقليمي والدولي. ومن بين هذه الشركات: “مرسول” و “زد” و “ساري”، بالإضافة إلى “مسمار” التي حصدت كأس العالم لريادة الأعمال لعام 2024. هذه النجاحات تجسد الدور المحوري لـ stc في دعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق التحول الرقمي بالمملكة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أثبتت inspireU نفسها كعنصر أساسي في منظومة ريادة الأعمال في المنطقة. فقد وسّعت نطاقها لاستقطاب شركات ناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة المتحدة، وفرنسا، ومن مختلف دول العالم بجانب تعزيز دعمها للشركات المحلية. كما أسهمت شراكتها مع وزارة الاستثمار السعودية في جذب أربع شركات ناشئة دولية بدأت عملياتها في المملكة.

وبفضل جودة مخرجاتها، أصبحت inspireU وجهة رائدة لصناديق الاستثمار الجريء المحلية والدولية. وتساهم هذه المبادرة في بناء جسور تربط بين الابتكار السعودي وفرص الاستثمار العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

وفي عام 2024، أطلقت inspireU برنامجها المتقدم الذي يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة وتقديم حلول مبتكرة. يقدم البرنامج خدمات شاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للنمو، واستشارات متخصصة بالتعاون مع خبراء عالميين من وادي السيليكون، بالإضافة إلى فرص للترويج المحلي والدولي.

كما يوفر البرنامج فرصًا للتعاون التجاري مع منظومة stc، واستثمارات تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي لكل شركة من خلال tali ventures by stc. وقد شملت الدفعة الأولى من البرنامج خمس شركات ناشئة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، التقنية المالية، والخدمات اللوجستية، هذا وأطلقت inspireU مسارات متخصصة هذا العام شملت مجالات التقنية المالية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية. وأثمرت هذه المسارات عن توقيع اتفاقيات تجارية مع مجموعة stc، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير برامجها وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.

وتعمل مجموعة stc من خلال inspireU على تمكين الجيل القادم من المبتكرين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

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