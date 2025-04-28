الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م.

ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 1.60 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 19,210 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 5.01 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 9,098 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الأول بنسبة 2.02 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,584 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ( EBITDA ) خلال الربع الأول بنسبة 5.25 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,120 مليون ريال سعودي.

) خلال الربع الأول بنسبة % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول بنسبة 11.05 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,649 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي. توزيع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الأول لعام 2025م، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

وتعليقًا على هذه النتائج، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد إلى أن المجموعة حققت من خلال رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها الطموحة أداءً مميزًا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجّلت المجموعة نموًا في الإيرادات بنسبة 1.60% وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 5.01% وارتفاع قوي في صافي الربح بنسبة 11.05% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما أكد أن إنجازات المجموعة جاءت نتيجة التزامها الراسخ بالابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب سعيها المستمر نحو خلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها والاقتصاد الرقمي ككل.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنه في بداية عام 2025، حققت مجموعة stc العديد من الإنجازات الاستراتيجية التي عززت من مكانتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. حيث حققت stc إنجازًا عالميًا جديداً تمثل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية وذلك بالتعاون مع تالس السعودية، مما يجعل stc أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص SAS-UP من الجمعية الدولية للاتصالات .GSMA ويعد هذا الإنجاز استكمالاً لجهود stc في دعم المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توطين الأعمال ونقل المعارف التصنيعية والتقنية إلى المملكة.

واستمرارًا لجهود المجموعة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات الرقمية في المنطقة، وقّعت stc اتفاقية استراتيجية مع شركة Ooredoo لإنشاء ممر دولي لشبكة الألياف البصرية الأرضية يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات الرقمية في المنطقة من خلال المشروع الذي يبدأ بممر السعودية-عمان. كما سيعمل المشروع على إنشاء شبكة ألياف أرضية متكاملة مع مسارين احتياطيين، تربط بين محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأحمر في السعودية ونظيراتها على بحر العرب في سلطنة عمان، مرورًا بمراكز بيانات مخصصة في كلا البلدين. وتعكس هذه الاتفاقية التزام المجموعة بتقديم حلول اتصالات متقدمة تساهم في تعزيز منظومة الاتصالات بين القارات، ودفع عجلة التحول الرقمي لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

كما عززتstc مكانتها الاستراتيجية في مجاليّ الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال توقيع اتفاقية مع .Amazon Web Services (AWS) وتدعم هذه الشراكة قدرة المجموعة على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتؤكد التزامها لدفع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وقيادة مستقبل التكنولوجيا الذكية في المملكة وخارجها. وفي إطار حرص المجموعة على توفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الرقمية، قامت مجموعة stc بتطوير شبكة الاتصالات في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تعزيز البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات في أوقات الذروة، والذي أدى إلى زيادة سرعة الاتصال بنسبة 120%، مما مكّن المجموعة من ضمان تجربة اتصال استثنائية لزوار المشاعر المقدسة خلال فترات الذروة.

وفي الختام، ستواصل مجموعة stc مسيرتها الريادية وتمكين التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات استراتيجية تسهم في تطوير القطاعات المختلفة، وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا كشريك رئيسي في بناء مستقبل رقمي مستدام يتماشى مع تطلعات المملكة ورؤيتها الطموحة نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتقنية.

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