المنامة، البحرين: تواصل stc البحرين، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انجازاتها على المستوى الإقليمي، حيث حصلت على جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2022 وذلك عن برنامجها لتطوير المواهب الشبابية. وقد مُنحت stc البحرين هذه الجائزة لدورها الفعال في المسؤولية الاجتماعية والذي يسهم في دعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

حيث تعد المسؤولية الاجتماعية الهدف الرئيسي لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال ذراعها للمسؤولية الاجتماعية "جسور" على ربط هدف استمرارية الأعمال مع هدف تحسين جودة الحياة لعملائها في المجالات التالية: التربية والتعليم، الثقافة والبيئة، المساواة والتمكين، الرياضة والصحة. ويأتي هذا الهدف تماشيا مع التزام الشركة بالاستثمار من أجل النهوض بالمجتمع البحريني وضمان مستقبل مستدام ومشرق للأجيال القادمة. ومن جانب آخر فإن برنامج تطوير الخريجين يركز على بناء الكوادر البحرينية ويعتبر البرنامج الأول من نوعه الذي حصل على الدعم من وزارة العمل في المملكة.

وقد علق المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلا: "إن الحصول على هذه الجائزة القيمة شرف كبير لنا، والتي جاءت تكريما للمبادرات المجتمعية التي تدعم الأجندة الاجتماعية-الاقتصادية لمملكة البحرين. حيث إن استراتيجية الشركة كانت ولا زالت منذ اليوم الأول قائمة على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تمكن عملائها وتدعم بقية أفراد المجتمع. كما إن الشباب البحريني يحظى بمكانة خاصة لدينا لذلك نحن نحرص على المساهمة في بناء مستقبل باهر لهم عبر برامجنا المطروحة والتي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين."

وأضاف قائلا: "وإننا نطمح بأن تُثمر جهودنا المبذولة في تطوير وتنفيذ المشاريع المستدامة في فتح آفاق جديدة للمجتمع البحريني. إذ أننا نولي بالغ الأهمية والعناية لهذه المسألة لأنها تُعبر عن هويتنا وما قمنا بإنجازه حتى الآن."

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