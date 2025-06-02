مكة المكرمة: أعلنت مجموعة stc عن جاهزيتها الكاملة لدعم وتمكين الجهات الحكومية والخاصة خلال موسم حج 1446هـ، وذلك في إطار دورها الوطني كممكن رقمي رائد، ومن خلال بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وحلولها التقنية المتطورة.

وأكدت المجموعة أنها سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لتمكين الجهات الحكومية والخاصة تعمل في خدمة ضيوف الرحمن، عبر تقديم حلول اتصالات آمنة، وشبكات موثوقة، وخدمات سحابية متقدمة، بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع كفاءة العمليات الميدانية في المشاعر المقدسة.

وتعمل stc وفق خطة تشغيلية دقيقة تشمل دعم مراكز القيادة والسيطرة بأحدث التقنيات، وتوفير تغطية متقدمة لشبكة الجيل الخامس في مختلف المواقع، مع تعزيز سعة البيانات لتلبية احتياجات موسم الحج والطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ترقية وتوسعة أكثر من 35 موقعاً لشبكة الجيل الخامس، ما ساهم في رفع سرعات الاتصال وتوسيع نطاق التغطية، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة. كما تقوم بتشغيل مركز أعمال الحج الذي يقدم خدمات مركزية على مدار الساعة منسقاً بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الأمنية والخدمية.

وفي إطار التمكين التقني المتكامل، وظّفت stc تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تم استخدام حلول تحليل البيانات الفورية والتنبؤ بالأعطال وتحليل كثافة الحركة في المشاعر، مما ساعد الجهات المعنية على تحسين إدارة الحشود، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للحجاج.

وقد أنشأت المجموعة 11 وحدة لوجستية و99 مركز صيانة في المشاعر المقدسة، يشرف عليها فريق متخصص من الفنيين يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات بأعلى كفاءة ودون انقطاع. كما أضافت 21 موقعاً جديداً لتحسين جودة الخدمات، وقامت بنشر 77 عربة متنقلة في المشاعر وضواحيها لتعزيز التغطية في المناطق ذات الكثافة العالية أو التي يصعب تنفيذ توسعة ثابتة فيها.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لالتزام مجموعة stc برؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز التحول الرقمي، ودعم القطاعات الحيوية، وتوفير بنية تحتية ذكية وآمنة تواكب تطلعات الحجاج وتُسهم في تحسين تجربة الحج بشكل مستدام.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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