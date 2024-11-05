دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هوديني"، المزود الرائد لحلول الضيافة الذكية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أوراسكوم لإدارة الفنادق"، لتدشين منصتها الرقمية المبتكرة (Staff Connect) في كافة فنادق أوراسكوم حول العالم.

واختارت "أوراسكوم لإدارة الفنادق" منصة (Staff Connect) من "هوديني" بهدف إعادة تعريف تجربة استقبال الضيوف عبر توفير تجارب وصول استثنائية ترتكز على التفاعل الشخصي المتفرد. وترتكز رؤية أوراسكوم في هذا المجال على تعزيز تجربة الوصول من خلال التخلي عن مكاتب الاستقبال التقليدية بالكامل، حيث يتم الترحيب بالضيوف عند وصولهم من قبل "سفير التجربة"، الذي يرافقهم إلى غرفهم ويعمل بمثابة نقطة التواصل الرئيسية معهم طوال مدة إقامتهم. وتسهم منصة (Staff Connect) في إنجاز إجراءات تسجيل الوصول بسلاسة فائقة لا تتجاوز الدقيقة، وذلك براحة تامة داخل غرف الضيوف.

نجحت شركة "أوراسكوم لإدارة الفنادق" في نشر منصة (Staff Connect) فعلياً في 15 من فنادقها، والتي تشمل علامات مرموقة مثل "كازا كوك"، و"شتايجنبرجر"، و"باراديسيو كلوب"، و"ذا شيدي"، و"كوكس كلوب"، و"موزاييك"، وجميعها تقع في منطقة الجونة بمصر، ما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة ضيافة متفردة ومعاصرة لزوارها.

وتُعد منصة (Staff Connect) نظامًا رقمياً متكاملاً يُسهم في تبسيط العمليات الداخلية وتعزيز التواصل الفعّال بين مختلف أقسام الفندق، حيث تُوفر المعلومات بشكل فوري لجميع الأقسام، بدءًا من مكتب الاستقبال وصولاً إلى عمليات التنظيف والخدمات الأخرى. وتتكامل المنصة بسلاسة مع الأنظمة التشغيلية للفندق، ويمكن الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة، مما يتيح للموظفين الاطلاع الفوري على البيانات اللازمة. كما تمكن منصة (Staff Connect) موظفي الفندق من الوصول بسهولة إلى ملفات تعريف الضيوف وتفضيلاتهم، والاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض مخصصة وتوصيات فريدة وتجارب ضيافة استثنائية. وبذلك تسهم في تعزيز المبيعات وخلق تجربة ضيافة مصممة بعناية تعزز رضا الضيوف وترسخ انطباعًا مميزًا عن إقامتهم.

وبهذه المناسبة، قال برنس ثامبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هوديني: "يُمثّل اختيار أوراسكوم لإدارة الفنادق لنا خطوةً استراتيجية نحو تعزيز تجربة الضيافة الذكية، فقد أثبتت منصة (Staff Connect) قدرتها على الارتقاء بتجربة الضيوف من خلال تقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تحسين كفاءة العمليات الداخلية وتسهيل التواصل بين فرق العمل بما يحقق قيمة مضافة على امتداد تجربة الضيوف".

من جانبه، قال سانجاي شارما، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى "أوراسكوم لإدارة الفنادق": "لقد أثبتت شراكتنا مع "هوديني" نجاحاً كبيراً في التحوّل نحو تجارب وصول شخصية متميزة، حيث حظيت بتقدير وكبير وإشادة واسعة من الضيوف. إلى جانب ذلك، حققنا كفاءة تشغيلية غير مسبوقة، حيث نجحنا في تقليص 30 عملية بشكل مبتكر عبر مختلف وحدات الأعمال، مما أسهم في توفير يصل إلى 99% من الوقت في بعض العمليات المعاد تصميمها، مما أتاح لفرق العمل التفرغ بشكل أكبر لخدمة ضيوفنا وتلبية احتياجاتهم بتميز".

حول هوديني

تمثل "هوديني" المنصة الرائدة للتحول الرقمي في قطاع الضيافة، حيث تعتمد على البرمجيات الوسيطة المتطورة والواجهات التقنية لإدارة الضيوف عبر قنوات متعددة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على البيانات. تم تصميم منصة "هوديني" خصيصاً لتعزيز التفاعل مع النزلاء وزيادة عائدات الفنادق، من خلال تقديم تجارب شخصية وغامرة تتماشى مع تطلعات الضيوف. وبفضل أكثر من 100 تكامل مُسبق في وظائف متنوعة، تتيح "هوديني" للضيوف التواصل والتحكم والتفاعل مع الفنادق بشكل غير مسبوق. تخدم "هوديني" اليوم أكثر من 400 فندق في أكثر من 25 دولة، مما يرسخ مكانتها كمعيار للتحول الرقمي في صناعة الضيافة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.hudini.io.

حول أوراسكوم لإدارة الفنادق

تعد "أوراسكوم لإدارة الفنادق" الذراع المتخصص في إدارة الفنادق التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية، حيث تأسست بهدف تعزيز الأرباح من خلال الاستفادة من التوسع المستمر في عدد غرف الضيوف ضمن محفظة المجموعة، بالإضافة إلى البنية التحتية للمدن التي تقوم بتطويرها وخبرتها العريقة في المجال السياحي. تمتلك الشركة محفظة من 35 فندقاً تعمل حالياً، وتضم أكثر من 8000 غرفة ضيوف موزعة في خمس دول تشمل مصر، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والجبل الأسود، وسويسرا. وتشمل خطط التوسع المستقبلية افتتاح فنادق جديدة في مونتينيجرو (الجبل الأسود)، والمغرب، وعُمان، وسويسرا، ومصر. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.orascomhm.com.

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