الرياض: أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عن إطلاق شراكة استراتيجية بين أكاديمية SRMG وشركة "الخليج للتدريب والتعليم" لتقديم برامج تدريبية متقدمة للمحترفين في مجالَيْ الإعلام والتواصل، ولقادة الشركات في المملكة العربية السعودية وخارجها.

تهدف هذه الشراكة إلى الجمع بين خبرات أكاديمية SRMG في الإعلام والاتصال وصناعة المحتوى، وريادة شركة "الخليج للتدريب والتعليم" في تقديم البرامح المهنية، لتلبية الطلب المتزايد على التدريب الإعلامي عالي الجودة في المنطقة.

وإلى جانب الأفراد، ستستهدف الشراكة الجديدة الجهات الحكومية والشركات عبر مجموعة واسعة من الدورات التدريبية الموجّهة للمدراء التنفيذيين وأقسام التسويق الرقمي ومتخصّصي العلاقات العامة وصنّاع الأفلام والمحتوى وكذلك الطامحين إلى قيادة قطاع الإعلام. كما تشمل الدورات مهارات الخطابة العامة واللقاءات الإعلامية، وإدارة الأزمات وبناء الهوية الإعلامية للقيادات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.

منذ انطلاقها في ديسمبر 2022، تصدّرت أكاديمية SRMG جهود تطوير المواهب الإعلامية، عبر ما تقدمه من دورات مهنية مكثّفة بمعايير دولية لدعم تطوّر القيادات الإعلامية والصحفيين. من جهتها، تتمتع شركة "الخليج للتدريب والتعليم" بخبرة واسعة في تقديم خدمات تدريب عالية الجودة في مختلف القطاعات، من خلال أكثر من 400 مختبر تدريبي و40 مركزاً تعليمياً منتشراً في أنحاء المملكة العربية السعودية. وبالتالي، لن تقتصر هذه الشراكة على تطوير مهارات الأفراد، بل ستساهم أيضاً في نموّ منظومة الإعلام الإقليمية.

وعن هذه الشراكة، قال علاء شاهين صالحة، المدير العام لأكاديمية SRMG: "تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "الخليج للتدريب والتعليم" خطوة مهمة في مسيرتنا، ومن خلال الجمع بين نقاط القوة لدينا، سنزوّد المحترفين بالأدوات والمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في صناعة دائمة التطور".

بدوره، قال إسماعيل الحسين، نائب الرئيس الأول في "الخليج للتدريب والتعليم": "يسرّنا التعاون مع أكاديمية SRMG لتقديم حلول تدريبية عالمية المستوى. ستساعد هذه الشراكة في سدّ الفجوة بين تنمية المهارات القيادية والمهارات الإعلامية، مما يساهم في تمكين الجيل القادم من المواهب الإعلامية وإعدادها للنجاح في بيئة سريعة التغير".

لمعرفة المزيد حول كيفية إسهام أكاديمية SRMG في إحداث تحول في استراتيجيتك للتعلم وتطوير المواهب ، يُرجى زيارة: www.srmg.com.

عن أكاديمية SRMG

أكاديمية SRMG هي ذراع التدريب والتعليم للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلامSRMG ، حيث تلتزم بتطوير قطاع الإعلام والصحافة من خلال برامج تدريبية وورش عمل متكاملة. تم إطلاق أكاديمية SRMG لاكتشاف المواهب الإعلامية الجديدة وتطوير الجيل القادم من الصحفيين وصناع المحتوى عبر تدريب مهني عالمي المستوى.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع: www.srmg.com

عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG

منذ انطلاقها في عام 1972، تُواصل "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، قيادة التغيير في صناعة الإعلام في المنطقة من خلال أكثر من 30 منصّة إعلامية رائدة. تلتزم SRMG من خلال منصّاتها المتنوعة بتقديم محتوى رصين وعصري لملايين المتابعين في أربع قارات وبسبع لغات. ومع تطور المشهد الإعلامي الاستهلاكي بشكل مستمر، أطلقت SRMG سبع ركائز أعمال جديدة. كما عززت محفظة شراكاتها من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة مثل : "بلومبرغ ميديا"، و"وارنر براذرز ديسكفري"، و"الإندبندنت"، و"بيلبورد"، و"مؤسسة بنسكي ميديا"، و"شركة شوئيشا اليابانية للإعلام". ومن خلال شبكتها الواسعة، تقدم "SRMG" أفضل الإنتاجات العالمية المتميزة وعالية الجودة لجمهور المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول المجموعة، يُرجى زيارة موقع: www.srmg.com

شركة الخليج للتدريب والتعليم

منذ أكثر من ثلاثين عامًا، تُعد شركة الخليج للتدريب والتعليم رائدة في تقديم خدمات متميزة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير والتوظيف، مُحدثةً تحولاً إيجابيًا في حياة الآلاف من الأفراد والمؤسسات داخل المملكة العربية السعودية وحول العالم. ولا تزال الشركة الشريك المثالي للأفراد في مسيرتهم التعليمية والمهنية، مما يساعدهم في تحقيق النجاح والتميز.

تدير شركة الخليج شبكة واسعة تضم مراكز تدريب، مدارس دولية ووطنية، رياض أطفال، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجالات متعددة مثل الخدمات، حلول الأعمال، مراكز الاتصال، التوظيف، وتطوير الأعمال. كما تلتزم الشركة بتقديم حلول تعليمية وتدريبية شاملة تساهم في تمكين الأفراد والمؤسسات من النجاح في بيئة العمل العالمية.

وتلتزم الخليج ببناء شراكات استراتيجية فعالة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، سعيًا منها للإسهام في تنمية وتطوير الكفاءات البشرية على المستويين المحلي والعربي. كما تفخر بتحالفاتها المتعددة مع مؤسسات وشركات عالمية مرموقة في مجالات التعليم والتدريب، مما يعكس مكانتها الريادية في السوق المحلي والعالمي.

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