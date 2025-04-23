الشراكة مع شركة "ڤيرون لخدمات التسويق الإعلاني"، تهدف إلى الارتقاء بالمشهد الإعلاني في المنطقة عبر تمكين العملاء من الوصول إلى محفظة SMS الغنية بصيغ رقمية مبتكرة، ومحتوى إبداعي مخصص للعلامات التجارية، وحلول إعلانية تفاعلية وتجريبية.

الرياض: أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة "نايف الراجحي الاستثمارية"، وهي شركة استثمارية سعودية رائدة تتمتع بمحفظة استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة، وتشمل شركات رائدة في قطاع الإعلام على المستوى الإقليمي، عن إبرامهما شراكة استراتيجية لتحفيز الابتكار وتسريع وتيرة النموّ في قطاعَيْ الإعلام والإعلان.

وستجمع هذه الشراكة بين SRMG للحلول الإعلامية (SMS)، الكيان الإعلاني الجديد التابع للمجموعة، وبين الاستثمارات المتنوعة لشركة "نايف الراجحي الاستثمارية". كما ستتمحور حول ركيزتين استراتيجيين تنطويان على تعزيز حضور شركة "Phi" في مجال الإعلانات الخارجية، والشراكة مع شركة "ڤيرون لخدمات التسويق الإعلاني". ومن شأن هذه الشراكة أن تُثمر عن دفع عجلة الابتكار في قطاعَيْ الإعلام والإعلان، لاسيما وأن شركة SRMG للحلول الإعلامية (SMS) تنتمي إلى الجيل الجديد باعتمادها على البيانات الحصرية وتقنيات الإعلانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الجمهور وتجزئته، كما تتولى التمثيل الإعلاني لعلامات تجارية مرموقة مثل "الشرق الأوسط"، و"الشرق للأخبار"، و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، و"عرب نيوز"، و"هي"، و"ثمانية".

ومن خلال هذه الشراكة، ستعزّز "Phi"، الشركة الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في الشرق الأوسط، والتي تقدم حلولاً متنوعة تشمل اللوحات الإعلانية التقليدية والشاشات الرقمية الحديثة، نطاق انتشارها بدعم من SMS عبر توزيع المحتوى على مختلف المنصّات الرقمية والاجتماعية والتلفزيونية والمطبوعة.

من جانبها، ستتمكن "ڤيرون لخدمات التسويق الإعلاني"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلان بالمملكة العربية السعودية والمعروفة بحلولها التسويقية المبتكرة وخبرتها الواسعة في التخطيط الإعلامي وشراء الوسائط الإعلامية، من الوصول إلى محفظة (SMS) الغنية بحلولها الإعلامية وبما تقدمه من محتوى مخصص للعلامات التجارية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي لـ SRMG: "تعكس الشراكة توافقاً في الرؤية والتأثير وتكاملاً في القدرات. فمن خلال الجمع بين الانتشار الواسع لشركة "Phi"، والخبرة التشغيلية لشركة "ڤيرون"، إضافة إلى خدمات SRMG للحلول الإعلامية ونطاق وصولها الذي يتجاوز 170 مليون مستخدم، نعمل جنباً إلى جنب على بناء منظومة ديناميكية تُمكّن العلامات التجارية من الوصول والانتشار والتواصل مع ملايين المتابعين بشكل فعّال وتأثير غير مسبوق".

من جهته اعتبر نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة نايف الراجحي الاستثمارية أن هذه الشراكة: "تعكس اهتمامنا والتزامنا المشترك بتقديم حلول إعلانية مبتكرة، وخلق فرص استثنائية للمعلنين في المنطقة والعالم. ومن خلالها فإننا نؤهل العلامات التجارية للتفاعل مع الجماهير بطرق جديدة وهادفة"، مؤكداً أن "قوة نايف الراجحي الاستثمارية، تكمن في محفظتها ذات الاستثمارات المتنوعة وحضورها القوي في القطاعات الرئيسية، مما يمكّننا من تقديم فرص فريدة وعالية التأثير تتجاوز حدود الإعلام التقليدي"، مضيفاً: "لا تقتصر هذه الشراكة على الاستفادة من النموّ المذهل الذي تشهده المملكة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى إعادة تشكيل مستقبل الإعلام والتسويق على مستوى العالم".

تُجسّد هذه الشراكة توسّع SRMG عبر SMS، مستفيدة من جمهور عالمي يتجاوز 170 مليون مستخدم عبر منصات متنوعة مثل "الشرق للأخبار"، ومدونات البودكاست، والتجارب التفاعلية. كما تعززُ، إلى جانب محفظة "نايف الراجحي الاستثمارية" المتنوعة، القدرة على تحفيز النموّ الاقتصادي وإعادة صياغة معايير الإعلان في المنطقة.

بالنسبة للعلامات التجارية التي تتطلّع إلى الاستفادة من هذه الشراكة، يُرجى زيارة: https://srmgms.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: partner@srmgms.com.

عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG

منذ انطلاقها في عام 1972، تُواصل "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، قيادة التغيير في صناعة الإعلام في المنطقة من خلال أكثر من 30 منصّة إعلامية رائدة. تلتزم SRMG من خلال منصّاتها المتنوعة بتقديم محتوى رصين وعصري لملايين المتابعين في أربع قارات وبسبع لغات. ومع تطور المشهد الإعلامي الاستهلاكي بشكل مستمر، أطلقت SRMG سبع ركائز أعمال جديدة. كما عززت محفظة شراكاتها من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة مثل : "بلومبرغ ميديا"، و"وارنر براذرز ديسكفري"، و"الإندبندنت"، و"بيلبورد"، و"مؤسسة بنسكي ميديا"، و"شركة شوئيشا اليابانية للإعلام". ومن خلال شبكتها الواسعة، تقدم "SRMG" أفضل الإنتاجات العالمية المتميزة وعالية الجودة لجمهور المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول المجموعة، يُرجى زيارة موقع: www.srmg.com

عن نايف الراجحي الاستثمارية

تأسست شركة نايف الراجحي الاستثمارية كأحد أبرز المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ولها حضور عالمي في خمس دول. تستثمر المجموعة في العقارات، أسواق رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ. تفخر المجموعة بتنوع محفظتها العقارية وقد رسّخت مكانتها في 14 قطاعًا مختلفًا، بما في ذلك العقارات، الضيافة، الأغذية والمشروبات، التعدين، المقاولات وحلول الديكور الداخلي، الأسواق المالية، التسويق والإعلام، واللوجستيات، وغيرها من القطاعات المهمة. من خلال الاستفادة من معرفتها الواسعة في الأسواق والفرص الاستثمارية، أصبحت نايف الراجحي الاستثمارية محركًا رئيسيًا للنمو على الصعيدين المحلي والدولي، معروفة بابتكارها، واستثماراتها القائمة على الشراكات، وتركيزها المستمر على تعزيز المجتمعات.

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