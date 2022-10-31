دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سويسكوت، البنك السويسري الرائد في الأعمال المصرفية الإلكترونية والأصول الرقمية، عن إطلاق منصته الخاصة لتداول العملات الرقمية SQX، التي تعمل على تعزيز تجربة العميل في مجالات التداول والسيولة وتنفيذ المعاملات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك بوركي، الرئيس التنفيذي لبنك سويسكوت: "يتصدر سويسكوت جهود الابتكار، حيث كان إحدى أولى المؤسسات في أوروبا التي تحصل على ترخيص مصرفي لتوفير خدمة تداول العملات الرقمية, ويُعد إطلاق منصتنا الخاصة في تداول العملات الرقمية خطوة مهمة نحو توفير سيولة أكبر لعملائنا وتسريع تنفيذ المعاملات. وتعمل SQX على زيادة التنافسية فيما يتعلق بتوفير خدمات التداول وحفظ الأموال الرقمية لبنوك ووسطاء آخرين".

وتعمل المنصة الجديدة من سويسكوت على تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير. وتتسم أسواق العملات والعملات المشفرة بنموذج عمل غير مركزي، إلا أن أسواق العملات العالمية تعمل بالاستناد إلى علاقات ثنائية طويلة الأمد. بالمقابل, تطورت أسواق العملات المشفرة لتعمل وفق شبكات من بورصات العملات المشفرة, ولذلك يشكل سجل الأوامر المركزي الجديد من منصة SQX الحل المثالي للحصول على أفضل حالات السيولة من هذه الأسواق، إذ يعمل على توفير السيولة من عدة مزودين كبار, ويؤدي ذلك إلى زيادة تنافسية أسعار العرض والطلب وذلك ضمن بيئة تداول آمنة ومتوافرة على مدار الساعة.

وستكون شبكة بانكور (BNT) متاحةً على منصة SQX في هذه المرحلة الأولية، في حين ستتم إضافة العملات المشفرة الأخرى التي يوفرها سويسكوت بصورة تدريجية إلى المنصة, حيث يتم إجراء أي تعديل في منصة التداول الخاصة لدى سويسكوت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.swissquote.com/crypto.

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