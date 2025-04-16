دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت شركة دانوب العقارية أبرز مشاريعها وخدماتها العقارية المتكاملة، مؤكدة التزامها بتقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين والمقيمين في دولة الإمارات، وذلك ضمن مشاركتها المتميزة في معرض آي بي إس (IPS 2025).

وشهد جناح دانوب في المعرض تفاعلاً لافتًا من الزوار، حيث قدّمت الشركة لمحة عن مشاريعها السابقة، مثل "Opalz by Danube"، الذي تم تسليمه قبل الموعد المحدد، ما يعكس التزام دانوب بالجودة والوفاء بالمواعيد.

وفي إطار سعيها المستمر لتقديم حلول سكنية ذكية وميسّرة، أطلقت دانوب مشروعها الجديد "SPARKLZ by Danube"، الواقع في منطقة الفرجان بدبي. ويتميّز المشروع بشقق قابلة للتحويل، تتيح للمقيمين الاستفادة من مزايا شقة بغرفتي نوم بسعر شقة بغرفة نوم واحدة، إلى جانب اعتماد خطة الدفع الشهري بنسبة 1%، التي تهدف إلى جعل التملك العقاري أكثر مرونة وسهولة.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يوفر اتصالاً ممتازًا ونمط حياة راقي، ويوفر أكثر من 30 مرفقًا فاخرًا من صالات رياضية ومسابح إلى مرافق ترفيهية متكاملة تعزز جودة الحياة اليومية للمقيمين.

وفي تصريح رسمي، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب:"نحن فخورون بمشاركتنا المستمرة في معرض IPS، التي نعتبرها منصة استراتيجية للتواصل مع شركائنا والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. مشروع SPARKLZ يعكس التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا، سواء من خلال تصميم الوحدات الذكية أو من خلال خطط الدفع الميسرة التي تمنح الجميع فرصة التملك في دبي."

تُعد هذه المشاركة جزءًا من استراتيجية دانوب العقارية لتعزيز حضورها المحلي والدولي، ومواصلة تقديم مشاريع تتميز بالتصميم الذكي، والتكلفة المعقولة، وجودة الحياة المتكاملة.

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