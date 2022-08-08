القاهرة : وقعت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لإطلاق برنامج هواوي "Spark"، الذي يهدف إلى فتح الفرص أمام الشركات التكنولوجية الناشئة في أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز الابتكار بالتعاون مع شركة هواوي. ويساهم برنامج "Spark" في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والتعليم والطاقة وغيرها؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

بموجب الاتفاقية، سيتم تزويد الشركات الناشئة الواعدة التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والألعاب والتجارة الإلكترونية بصلاحية وصول مجاني إلى سحابة هواوي الالكترونية "”Huawei Cloud .وستحصل الشركات الناشئة على برامج تدريبية ودعم فني من هواوي، وذلك في تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطار تطوير الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات ونظام التشغيل لتطوير تطبيقاتها وخدماتها.

وقع مذكرة التفاهم كلًا من السيد/ ما بن، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك).

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان على أهمية التعاون مع شركة هواوي، قائلًا: "سعداء بالتعاون مع هواوي لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المبكرة. إذ يسعى البرنامج إلى دفع عجلة نظام ريادة الأعمال المتكامل في مصر؛ مما يزيد من فرص النمو الواعدة أمام الشركات الناشئة. ويلبي هذا البرنامج أهدافنا الأساسية المتمثلة في تعزيز الابتكار في مصر، بالإضافة إلى مهمتنا المتمثلة في بناء قدرات الكوادر الشابة على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

في هذا السياق، قال السيد ما بن: "انطلاقًا من مساعينا المستمرة لتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نسعد بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة وتسخير تقنيات هواوي المختلفة لتسريع نموها في مصر. إذ يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة هواوي".

وأضاف: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، كما تساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي، لذا سنحرص على تزويدهم بإمكانية الوصول إلى قاعدة عريضة من عملاء المؤسسات من كل أنحاء العالم من خلال سوق هواوي السحابي

لتمكينهم من تحقيق النمو ولدعم انتشار خدمات السحابة على نطاق أوسع في عالم يزداد اعتماده على التقنيات الرقمية."

يشار إلى أن هواوي أطلقت برنامج "Spark" في العديد من البلدان حول العالم بهدف المساعدة في تنمية خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير النظام المتكامل المحلي لريادة الأعمال في كل دولة على حدة، وذلك انطلاقًا من إيمان الشركة الراسخ بإمكانية تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال التوجيه والدعم اللازمين؛ مما يخلق المزيد من فرص العمل لدعم تعافي الاقتصاد، سواء إقليميًا أو عالميًا.

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نبذةٌ عن "هواوي":

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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