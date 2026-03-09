افتتحت شركة موشن موتورز الوكيل المعتمد لعلامة SOUEAST في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية أول معرض رسمي للعلامة في مدينة جدة، وذلك بحضور الأستاذ منتصر أبو الحسن المدير العام للشركة ونخبة من شركاء الشركة وممثلي SOUEAST موتورز الدولية، إلى جانب عدد من العملاء والإعلاميين المتخصصين في قطاع السيارات ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية موشن موتورز لتعزيز حضور العلامة في السوق السعودي، وتوسيع شبكة انتشارها في واحدة من أكبر وأهم أسواق السيارات بالمملكة، واختارت الشركة طريق الملك عبد العزيز في جدة مقرًا للمعرض الجديد لما يتمتع به من موقع حيوي وسهولة الوصول من مختلف أحياء المدينة إلى جانب كونه محورًا تجاريًا نشطًا يحتضن العديد من العلامات الكبرى، في خطوة تعكس حرص الشركة على التواجد في نقطة استراتيجية تضمن سهولة الوصول وتقديم تجربة راقية تواكب تطلعات عملائنا في المنطقة الغربية".

وأكد الأستاذ منتصر أبو الحسن المدير العام لشركة موشن موتورز: "أن افتتاح المعرض يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن جدة تُعد من أبرز وأكبر أسواق السيارات في المملكة، وقال أبو الحسن: "يمثل افتتاح أول معرض لعلامة SOUEAST في جدة محطة استراتيجية مهمة لشركة موشن موتورز، وخطوة أولى في مسيرة توسعنا بالمنطقة الغربية. جدة من أهم الأسواق الحيوية في قطاع السيارات ووجودنا فيها يعكس ثقتنا بحجم الطلب المتنامي على السيارات ذات الجودة العالية والقيمة التنافسية. هذا الافتتاح يجسد التزامنا بتقديم تجربة متكاملة للعملاء ترتكز على الاحترافية والشفافية وخدمة ما بعد البيع بمعايير عالمية".

تصميم عصري ومساحات رحبة

وأوضح: أن المعرض الجديد صُمم وفق أحدث معايير الهوية العالمية لعلامة" SOUEAST"، ليقدم تجربة عصرية ومتكاملة للزوار، ويضم مساحات عرض رحبة ومنطقة مخصصة لتسليم السيارات إضافة إلى أركان تعريفية تتيح للعملاء التعرف على التقنيات والمواصفات عن قرب، وأضاف: "تبلغ مساحة المعرض 1185 مترًا مربعًا، ما يجعله من أكبر معارض العلامة في المنطقة، ويمنحنا القدرة على عرض التشكيلة الكاملة من الطرازات ضمن بيئة راقية تعكس هوية العلامة وجودتها".

طرازات متنوعة تتقدمها S08DM الهجينة

وسيضم المعرض جميع طرازات SOUEAST المتوفرة في السوق السعودي، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وفي مقدمتها الطراز الهجين S08DM الذي تم إطلاقه في السوق السعودي فبراير الماضي، ويعد خطوة مهمة نحو توفير حلول تنقل أكثر كفاءة واقتصادية وصديقة للبيئة.

وأشار المدير العام:" إلى أن الشركة تستهدف شريحة العائلات والشباب والمهنيين الباحثين عن سيارة تجمع بين التصميم الجذاب والتقنيات المتقدمة ومستوى الأمان العالي مع تكلفة تشغيل مناسبة"، مؤكدًا أن العلامة تقدم مزيجًا متوازنًا بين الأداء والكفاءة والتصميم الحديث مع تسعير تنافسي يمنح العملاء قيمة حقيقية.

خدمات ما بعد البيع أولوية استراتيجية

وشدد أبو الحسن: على أن تجربة العميل لا تنتهي عند شراء السيارة، بل تبدأ من تلك اللحظة، موضحًا أن الشركة وفرت مركز صيانة مجهزًا بأحدث التقنيات، وفريقًا فنيًا مدربًا ومعتمدًا إلى جانب توفر قطع الغيار بشكل مستمر وبرامج ضمان تنافسية وباقات صيانة مرنة، وقال: "هدفنا بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على الثقة والالتزام من خلال جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وشفافية التعامل".

استراتيجية مستقبلية لتعزيز ثقة المستهلك

وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة لتعزيز ثقة المستهلك في علامة SOUEAST، أوضح الأستاذ منتصر أبو الحسن: أن موشن موتورز تعتمد نهجًا عمليًا يرتكز على تقديم منتج عالي الجودة بمواصفات تنافسية تلبي تطلعات السوق المحلي إلى جانب الالتزام بالشفافية الكاملة في العروض والأسعار. كما تولي الشركة أهمية خاصة لتعزيز تجربة ما بعد البيع، وإتاحة تجارب قيادة تُمكّن العملاء من التعرف على السيارات عن قرب واختبار أدائها بأنفسهم فضلاً عن الحفاظ على تواصل مستمر وفعّال مع العملاء عبر مختلف القنوات. وأضاف: «الثقة تُبنى بالفعل وليس بالوعود، وهذا هو النهج الذي نعمل عليه يوميًا.

خطط توسع ورؤية مستقبلية

وكشف الأستاذ منتصر في ختام تصريحه: عن وجود خطة توسع مدروسة تشمل عددًا من مدن المنطقة الغربية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز انتشار العلامة وتسهيل وصول العملاء إلى خدماتها ومنتجاتها، وأوضح: أن السوق السيارات في المملكة يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بمستهدفات رؤية 2030، التي عززت التنوع الاقتصادي ورفعت مستوى التنافسية، متوقعًا استمرار الطلب على السيارات ذات الكفاءة العالية والتقنيات المتقدمة، خاصة في فئة السيارات الهجينة والموفرة للطاقة، واختتم تصريحه بدعوة عملاء المنطقة الغربية لزيارة المعرض الجديد، والتعرف عن قرب على طرازات SOUEAST وتجربة مستوى الخدمة مؤكدًا: نعد عملاءنا بأن نكون قريبين منهم دائمًا، وأن نقدم لهم قيمة حقيقية وتجربة تليق بثقتهم.

انتهى،،،،،،،،،،،