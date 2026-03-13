الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة XCath، المتخصصة في الأجهزة الطبية والرائدة في تطوير الروبوتات الجراحية داخل الأوعية الدموية الدماغية، والتي تمتلك شركة الهلال للمشاريع حصةً فيها، عن حصولها على تمويل بقيمة 30 مليون دولار ضمن جولة التمويل من الفئة C، ليصل إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة منذ تأسيسها إلى 92 مليون دولار. سيدعم هذا التمويل الجديد الجهود التي تبذلها XCath لطرح أول روبوت للجراحة داخل الأوعية الدموية في العالم في الأسواق، وكذلك لتنفيذ عملية استئصالٍ لخثرة دموية بطريقة ميكانيكية عن بُعد باستخدام الروبوت الجراحي.

وتمت الجولة الاستثمارية بقيادة مشتركة بين شركة الهلال للمشاريع، إحدى شركات مجموعة الهلال، والدكتور فريد مول، رئيس مجلس إدارة XCath.

وقال إدواردو فونسيكا، الرئيس التنفيذي لشركة XCath: "ممتنون لمستثمرينا على ثقتهم بمهمتنا والتزامنا بتحسين الرعاية السريرية للمصابين بأمراض الأوعية الدموية. وفي 2025، ركّز فريقنا على تحسين إمكانيات الجراحات الروبوتية داخل الأوعية الدموية، وسيُسرّع هذا التمويل سعينا إلى توسيع نطاق توفر الرعاية التي تنقذ حياة المريض أينما كان موقعه دون استثناء."

وتأتي هذه الجولة التمويلية من الفئة C عقب نجاح XCath في تنفيذ أول عملية جراحية باستخدام نظامها الروبوتي IRIS لعلاج حالات تمدد الأوعية المعقدة في الدماغ في نوفمبر 2025، على يد الدكتور فيتور مينديس بيريرا في The Panama Clinic بمدينة بنما، بالتعاون مع الباحث الرئيسي المحلي الدكتور أناستاسيو أميخيراس سيباوستي. وهذه المرة الثانية في التاريخ التي يُستخدم فيها روبوت جراحي لإجراء تدخل في الأوعية العصبية داخل الجمجمة، ما عزّز مكانة XCath ودورها المحوري في قيادة مجال الجراحة الروبوتية داخل الأوعية الدموية.

يعد علاج الجلطات وأمراض الأوعية العصبية الأخرى من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في قطاع الرعاية الصحية، ولدى XCath الإمكانات والخبرات اللازمة لبناء منصة رائدة تقود ثورة الروبوتات الجراجية للأوعية الدموية، لا سيما مع الدعم الأخير من هذه الجولة التمويلية المثمرة.

وقال الدكتور مول: "تنجح الجراحة الروبوتية عندما يقترن الابتكار بالتنفيذ العملي المدروس. لقد أسست XCath قاعدة فنية متينة، والأهم من ذلك أنها كوّنت فريقاً يقدّر الدقة في العمل والتنفيذ ويدرك أهمية الرؤية الواضحة، وأنا سعيد بدعم مهمتهم الرامية إلى إتاحة هذه الابتكارات العظيمة بأعلى المعايير على نطاق عالمي واسع لإنقاذ المصابين بالسكتات الدماغية أينما كانوا."

وقال نيراج أغرافال، عضو مجلس إدارة XCath والمدير التنفيذي في الهلال للمشاريع: "أصبحت الروبوتات الجراحية من أكثر فرص الاستثمار الطويل جدوى وجاذبية في قطاع الرعاية الصحية. وقد نجحت XCath في تشكيل فريق استثنائي من الأطباء ورواد الأعمال والمهندسين، توجهه رؤية واضحة لمعالجة ثغرة صحية لا تزال إلى الآن تشكل تحدياً صعباً على مستوى العالم."

عن XCath

تأسست XCath في عام 2017، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال الروبوتات الجراحية، تسعى إلى إيصال حلولها المبتكرة إلى المرضى حول العالم، لديها مقرّين استراتيجيين في هيوستن بولاية تكساس، حيث يكمن أكبر مركز طبي في العالم، ومدينة بانغيو في كوريا الجنوبية المعروفة باسم "وادي السيليكون الكوري".

نظام IRIS التابع لشركة XCath، هو النظام الروبوتي للتدخلات العلاجية في الأوعية الدموية الوحيد قيد التطوير الذي نجح في تنفيذ تدخلات في الجمجمة أو في الأوعية العصبية. وهو الروبوت الوحيد في العالم الذي ينفذ إجراءات داخل الأوعية العصبية في الجمجمة بواسطة ثلاث أجهزة، كما أنه النظام الوحيد الذي يعمل بمعدات التصوير القياسية ذات المستوى الواحد.

نظام XCath الروبوتي للجراحة داخل الأوعية الدموية ما يزال قيد التطوير، ولم يحصل بعد على الموافقات اللازمة للطرح التجاري في أي دولة.

