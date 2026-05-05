حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، يتصدّر التصنيف للعام الثاني على التوالي.

القائمة تضم 11 مليارديرًا، بإجمالي ثروة تبلغ 39.4 مليار دولار.

دبي، تواصل سوق العقارات في الشرق الأوسط نموها المتسارع، مدفوعة بتوسع مشاريع البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وللعام الثالث على التوالي، تسلّط فوربس الشرق الأوسط الضوء على قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في المنطقة، لتستعرض نخبة من المطورين المساهمين في تشكيل المدن والمشاريع الكبرى، في أنحاء المنطقة كافة.

وقد جُمعت البيانات لإعداد التصنيف على مدى أشهر، بالاستناد إلى مجموعة من المعايير، تشمل: سنوات الخبرة، وقيمة المشاريع المكتملة وتلك قيد التنفيذ، والبيانات المالية للشركة، بما في ذلك إجمالي الأصول والإيرادات (إذا توافرت) بالإضافة إلى حجم محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقارية التي تملكها الشركة.

تضم القائمة 47 قائدًا لشركات من الإمارات، تليها السعودية بـ21 قائدًا، ثم مصر بـ17 قائدًا، بما يعكس استمرار تركز النشاط العقاري في هذه الأسواق الرئيسية.

ويتصدّر حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، التصنيف للعام الثاني على التوالي. حيث واصلت داماك بقيادته، توسيع شراكاتها العالمية، فكان أحدثها إطلاق مشروع "تشيلسي ريزيدنسز" بالشراكة مع نادي تشيلسي لكرة القدم. ويليه في المركز الثاني محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، ثم طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار في المركز الثالث. ويتخذون جميعهم من دولة الإمارات مقرًا لهم، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد لقطاع العقارات في المنطقة.

فيما تضم القائمة 11 مليارديرًا بثروة إجمالية تبلغ 39.4 مليار دولار، ما يؤكد دور القطاع العقاري كأحد أبرز محركات خلق الثروة في المنطقة.

كذلك تعيد الشراكات الاستراتيجية والمشاريع ذات العلامات التجارية، رسم المشهد العقاري في المنطقة. ومن أبرز الصفقات: اتفاقية "الديار القطرية" بقيادة رئيس مجلس إداراتها عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية (المركز 7) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، بقيمة 29.7 مليار دولار، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لتطوير منطقة "علم الروم" في الساحل الشمالي بمصر.

كما يتزايد تعاون المطورين مع العلامات التجارية العالمية، فقد أطلقت شركة بن غاطي القابضة، بقيادة محمد بن غاطي (المركز 8) مطلع عام 2026، مشروع "مرسيدس- بنز بليسز- من بن غاطي" بقيمة 8 مليارات دولار، على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع.

وتضم قائمة العام نخبة متنوعة من الشركات، بدءًا من المؤسسات العريقة وصولًا إلى الشركات الصاعدة والطموحة. في حين تُعدّ شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بقيادة رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب عبدالله سلام، أقدم شركة تطوير عقاري مُصنفة في القائمة، إذ تأسست عام 1959. وعلى النقيض، تُعدّ شركة وان للتطوير العقاري الإماراتية، بقيادة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها علي الجبيلي، أحدث الشركات المدرجة في القائمة، حيث تأسست عام 2023.

واستكمالًا للحوار حول مستقبل العقارات، ستعقد فوربس الشرق الأوسط النسخة الثانية من قمة "بناء المستقبل" بأبوظبي، في يومي 23 و24 يونيو/ حزيران 2026 المقبل، بمشاركة نخبة من قادة القطاع.

قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026

1 | حسين سجواني

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، داماك العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2002

2| محمد العبار

المؤسس والعضو المنتدب، إعمار العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 1997

3| طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدار

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2005

4| هشام طلعت مصطفى

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مجموعة طلعت مصطفى القابضة

المقر الرئيسي: مصر

عام التأسيس: 1970

5| هشام القاسم

الرئيس التنفيذي، مجموعة وصل لإدارة الأصول

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2008

6| خالد المالك

الرئيس التنفيذي، دبي القابضة للعقارات

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2002

7| عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية

رئيس مجلس الإدارة، الديار القطرية

المقر الرئيسي: قطر

عام التأسيس: 2005

8| محمد بن غاطي

رئيس مجلس الإدارة، بن غاطي القابضة

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2008

9| بي إن سي مينون

المؤسس، مجموعة شوبا

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 1976

10| بيل اوريجان

الرئيس التنفيذي للمجموعة، مدن القابضة

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2005

