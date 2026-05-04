تعيين الشيخ صقر بن عمر القاسمي رئيساً تنفيذياً لمرجان للتطوير

تعيين أليسون غرينيل رئيسةً تنفيذيةً لمرجان للضيافة

تعيين دونالد بريمنر رئيساً تنفيذياً لمرجان لايف ستايل

رأس الخيمة : أعلنت مجموعة مرجان عن سلسلة من التعيينات الجديدة في قيادتها التنفيذية، في خطوة استراتيجية تجسد تسارع نموها، وتعزز قدراتها التنظيمية، وتدعم خططها التوسعية في قطاعاتها الرئيسية، بما يرسخ مساهمتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة رأس الخيمة، بما يرتقي بمكانتها كوجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار.

وسيتولى فريق الإدارة الجديد تنفيذ استراتيجية المجموعة المتكاملة في مجالات التطوير والاستثمار والضيافة والأنشطة وأسلوب الحياة، بالتزامن مع دخول الإمارة مرحلة جديدة من النمو المتسارع والتطور النوعي.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرجان: «تجسّد هذه التعيينات التزامنا الراسخ ببناء فريق قيادي عالمي المستوى، يمتلك الكفاءة والرؤية لقيادة مسيرة التنمية الطموحة في الإمارة. ونؤمن بأن الجمع بين الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ مشاريع تسهم في ترسيخ تنافسية الإمارة، واستقطاب الاستثمارات، ودعم مسيرة نموها الاقتصادي المستدام. ونحن على ثقة بأن هذا الفريق سيقود المجموعة في مرحلتها المقبلة بكفاءة عالية ورؤية واضحة».

بدوره قال المهندس عبد الله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان: «نفخر بانضمام هذه النخبة المتميزة من القادة، أصحاب الخبرات المتنوعة التي ستلعب دوراً محورياً في دفع أولوياتنا الاستراتيجية قدماً. وتمثل هذه التعيينات خطوة مهمة في تعزيز هيكلنا التنظيمي وتسريع وتيرة تطوير مشاريعنا الرئيسية في مختلف أنحاء الإمارة. ومع مواصلة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للسياحة والعقارات والاستثمار، تظل مجموعة مرجان ملتزمة بتقديم مشاريع عالية الجودة تسهم في تحقيق رؤية الإمارة على المدى الطويل».

وتتوزع أعمال المجموعة على ثلاثة قطاعات رئيسية تسهم في دعم التنمية الشاملة في إمارة رأس الخيمة، وترسخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للسياحة والاستثمار، وهي قطاع التطوير والاستثمار، وقطاع الضيافة، وقطاع أسلوب الحياة. وفي إطار دعم هذا التوسع المتسارع، ومواكبة عجلة النمو والتطوير، واستقطاب الكفاءات العالمية والخبرات الوطنية، عيّنت المجموعة الشيخ صقر بن عمر القاسمي، رئيساً تنفيذياً لشركة مرجان للتطوير، وأليسون غرينيل، رئيسة تنفيذية لشركة مرجان للضيافة، ودونالد بريمنر، رئيساً تنفيذياً لشركة مرجان لايف ستايل. كما عيّنت عمر محمد المزكي، رئيساً للاتصالات الحكومية والعلاقات العامة، بهدف تعزيز الاتصالات المؤسسية والشراكات الاستراتيجية.

ويمتلك الشيخ صقر بن عمر القاسمي خبرة قيادية واسعة في قطاع العقارات والتخطيط الحضري، حيث شغل منصب مدير عام شركة عقارات رأس الخيمة، وعضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة. وهو حاصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، ودرجة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات العامة والدبلوماسية من جامعة السوربون أبوظبي، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة.

كما تتمتع أليسون غرينيل بخبرة واسعة في قطاعي الضيافة والتمويل، حيث شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة راك للضيافة القابضة، بعد أن تولت منصب المدير المالي فيها. كما شغلت مناصب عليا في شركتي «بي دبليو سي الشرق الأوسط» و«أندرسن»، وصُنفت ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023، ونالت تقديراً واسعاً باعتبارها من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع السفر والسياحة في المنطقة لعام 2022.

ويمتلك دونالد بريمنر خبرة تشغيلية واسعة في قطاع الضيافة، إذ شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة راك للضيافة القابضة، وأشرف خلاله على إدارة العمليات وتطوير الخدمات في عدد من المشاريع.

أما عمر محمد المزكي، فيُعدّ من القيادات الإماراتية البارزة التي تتمتع بخبرة واسعة في قطاعي الاتصالات والاستثمار، حيث شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لتسويق الخدمات في شركة «اتصالات الإمارات»، المعروفة حالياً باسم «إي آند»، كما كان عضواً في مجلس إدارة نادي الإمارات في رأس الخيمة. وهو خريج كلية اتصالات، المعروفة حالياً بجامعة خليفة، وشغل لاحقاً منصب المدير التنفيذي لشؤون الأعضاء في مجلس المستثمرين الدوليين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مرجان للتطوير

وتواصل مرجان، من خلال ذراعها التطويرية، ترسيخ مكانتها مطوراً رئيسياً في الإمارة، إذ تتولى شركة مرجان للتطوير تصميم وتطوير وجهات طموحة ومتكاملة، من بينها جزيرة المرجان، وشاطئ مرجان، وراك سنترال، وجبل جيس. وتشرف الشركة على التخطيط الرئيسي، وتنفيذ البنية التحتية، ووضع الاستراتيجيات المرتبطة بهذه المشاريع. ويقوم نهجها على تطوير شامل يدمج التخطيط العمراني والبنية التحتية مع الاستدامة والرؤية الاقتصادية طويلة المدى، بما يسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي، وتستقطب الاستثمارات الدولية، وتوفر بيئات سكنية وتجارية وسياحية عالية الجودة.

مرجان للضيافة

وفي قطاع الضيافة، تتولى مرجان للضيافة تطوير وإدارة أصول محفظة متميزة من الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية الفاخرة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة وجهة سياحية عالمية. وتضم محفظتها علامات بارزة، مثل فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي، ومنتجع وين جزيرة المرجان، ومنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، إلى جانب عدد من الفنادق الأخرى في الإمارة. وتمثل هذه المحفظة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل منتجعات صحراوية وشاطئية ومشاريع متكاملة فاخرة. وبالتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع الضيافة، كما وتحرص المجموعة على تطبيق أعلى معايير الجودة في التصميم والخدمة والتشغيل، بما ينعكس على تجربة الزوار، ويعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية متكاملة للسياحة والترفيه والاستثمار.

مرجان لايف ستايل

أما مرجان لايف ستايل، فتقدم تجارب تضفي الحيوية على وجهات مرجان، من خلال تطوير مزيج حيوي من متاجر التجزئة والمطاعم والأنشطة والمعالم السياحية الخارجية، بما يعزز جودة حياة السكان، ويستقطب الزوار في الوقت نفسه. وتشمل أبرز هذه الأنشطة جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، الذي يجري تسليط الضوء عليه عبر قنوات «زوروا جبل جيس»، إلى جانب المطاعم المميزة مثل «1484 من بورو»، أعلى مطعم في دولة الإمارات، والتجارب الغنية بالمغامرات مثل «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، وغيرها من التجارب النوعية. ومن خلال الجمع بين التجارب المستوحاة من الطبيعة والأنشطة المصممة بعناية، تقدم الشركة وجهات نابضة بالحياة تركز على المجتمع، وتعكس الهوية الفريدة لرأس الخيمة. ومن مغامرات الجبال إلى الوجهات المطلة على الواجهة البحرية، تسهم مرجان لايف ستايل في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للسياحة البيئية.

وتتضمن محفظة مشاريع مرجان عدداً من أبرز المشاريع وأكثرها طموحاً وتميزاً في الدولة، وفي مقدمتها جزيرة المرجان، وهي مشروع تطوير رئيسي رائد، وإحدى أسرع وجهات السياحة والاستثمار نمواً في المنطقة، وتضم منتجع وين جزيرة المرجان، أول منتجع متكامل في المنطقة. كما يبرز مشروع «راك سنترال» بوصفه وجهة حضرية من الجيل الجديد، صُمم ليكون القلب التجاري والثقافي للإمارة، وسيضم أكبر مجمع مكاتب من الفئة «A» في الإمارات الشمالية. ويأتي «شاطئ مرجان» بوصفه وجهة فريدة على الواجهة البحرية، تثري عروض الإمارة من الوحدات السكنية الفاخرة ومشاريع الضيافة الراقية.

وتسهم هذه المشاريع مجتمعة في ترسيخ مكانة رأس الخيمة واحدة من أبرز وجهات السياحة والحياة العصرية في الشرق الأوسط، مدعومة بثقة المستثمرين، ونمو قيمة الأصول العقارية، واتساع شبكة الشراكات الدولية.

للاستفسارات والطلبات الإعلامية

سفن ميديا

amakazulu@sevenmedia.ae

نبذة عن مرجان

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تعنى بالاستثمار والضيافة في إمارة رأس الخيمة، فهي تُعيد تعريف مفهوم تطوير الوجهات السياحية من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية والحياة المجتمعية النابضة بالحيوية. وبصفتها القوة الدافعة وراء مشاريع مميزة مثل جزيرة المرجان، وشاطئ مرجان، وراك سنترال، وفندق وين جزيرة المرجان المرتقب، تقود مرجان تحوّل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات حيوية واستدامة وملاءمة للعيش في العالم، سواء للمستثمرين أو المقيمين أو الزوار.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعدّ رابع أكبر إمارة في الدولة، وتمتاز بتنوّعها الطبيعي وتاريخها العريق الممتدّ لأكثر من سبعة آلاف عام من الحضارة، وبرؤيتها المستقبلية الطموحة بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. وانطلاقاً من التزامها بالتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي والابتكار، أصبحت رأس الخيمة وجهة مثالية للعيش، والعمل، والاستثمار.

تتميّز الإمارة بموقع استراتيجي فريد يجعلها صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث يمكن الوصول منها إلى ثلث سكان العالم خلال أربع ساعات طيران، ما يجعلها بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم. ويُعدّ اقتصاد رأس الخيمة من أكثر الاقتصادات تنوّعاً في المنطقة، إذ لا تتجاوز مساهمة أي من القطاعات الرئيسية نسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزّز مرونة المنظومة الاقتصادية وقوّتها.

توفر رأس الخيمة بيئة أعمال جاذبة تتميّز بخدمات مرنة وتكاليف تشغيل تنافسية، مع السماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وانعدام ضريبة الدخل على الأفراد، وتطبيق أحد أدنى معدلات ضريبة الشركات في العالم. وبفضل بنيتها التحتية المتطورة، تحتضن الإمارة أكثر من 50,000 شركة من 100 دولة حول العالم، تشمل شركات رائدة مثل «سيراميك رأس الخيمة» و«الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)»، إضافةً إلى مناطق اقتصادية ومجمعات أعمال حديثة تدعم النمو الصناعي والإنتاجي والرقمي، مثل «هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)» و«مدينة الابتكار». ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً، تحافظ الإمارة على تصنيفات ائتمانية قوية عند المستوى "A" من وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«إس آند بي».

يبلغ عدد سكان رأس الخيمة نحو 0.4 مليون نسمة من أكثر من 150 جنسية، يشكّلون مجتمعاً متعدّد الثقافات ينعم بجودة حياة عالية، وبيئة ساحلية هادئة، وخيارات سكن فاخرة يسهل الوصول إليها. كما تحتضن الإمارة مشاريع ضيافة كبرى تقودها علامات فندقية عالمية مرموقة مثل «وين»، و«فورسيزونز»، و«نوبو»، و«والدورف أستوريا»، و«ريتز كارلتون». وتُعدّ المشاريع المستقبلية مثل «راك سنترال» خطوة نوعية لإعادة رسم المشهدين التجاري والسكني في الإمارة، في حين تعزّز طبيعتها الخلابة – من الجبال إلى الشواطئ والصحاري – وتراثها الثقافي الغني جاذبيتها العالمية.

وبفضل مناخها المشمس على مدار العام، وسهولة تأسيس الأعمال فيها، وتكلفة المعيشة التنافسية، إلى جانب جودة الحياة العالية، تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف، وتقديم الفرص الواعدة بلا حدود.

www.rakmediaoffice.ae/ar/|Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | YouTube

-انتهى-

#بياناتشركات