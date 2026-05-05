يمكن للأفراد ضمن شريحة الثروات غير المخدومة بين 1 و10 ملايين دولار أمريكي الآن الوصول إلى خدمات استشارات استثمارية مُخصصة في الأسواق العامة والخاصة

تبلغ الثروة القابلة للاستثمار في المملكة العربية السعودية نحو 1.04 تريليون دولار أمريكي، فيما يتجاوز عدد المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية (تداول) 7.2 مليون مستثمر

تماشيًا مع رؤية 2030، تسعى ڤولت إلى دعم بناء مجتمع يتمتع بالاستقلال المالي وتعزيز المشاركة في أسواق رأس المال

الرياض، المملكة العربية السعودية— أعلنت ڤولت (www.vaultwealth.com/en-sa)، منصة رقمية عالمية لإدارة الثروات والاستشارات، عن توسعها في المملكة العربية السعودية بعد حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات استشارية، وتعيين عبدالرحمن السديري مديرا عام لعملياتها في المملكة.

تأسست ڤولت لتلبية احتياجات المستثمرين في المملكة العربية السعودية ضمن شريحة 1 إلى 10 ملايين دولار من الأصول القابلة للاستثمار، وهي فئة لا تخدمها المنصات الاستثمارية للأفراد بشكل مُخصص، كما تُستبعد غالبًا من نطاق تركيز البنوك الخاصة التي تُصمّم خدماتها للعملاء ذوي ثروات أعلى.

يقدّم إطلاق ڤولت في السعودية نموذجًا استشاريًا قائمًا على الأهداف ومدعومًا بالبيانات للمواطنين والمقيمين، في ظل تحولات هيكلية يشهدها قطاع الثروات في المملكة. وتبلغ الثروة القابلة للاستثمار نحو 1.04 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.31 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعة بجيل شاب يتزايد إقباله على الاستثمار عبر المنصات الرقمية، مما يدعم التحول بعيدًا عن الأصول التقليدية مثل النقد والعقارات، ويقلل الاعتماد على المعاشات التقاعدية.

وقال سامي عبد الهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في ڤولت: «مع دخولنا إلى السوق السعودية، التي نعتبرها من أكبر الفرص، نتطلع إلى توظيف التقنية وإتاحة الوصول إلى الأسواق لدعم طموحات الأفراد في بناء ثرواتهم. ويتمتع عبدالرحمن بخبرة قيادية قوية في بناء وتوسيع الأعمال، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في إطلاق عملياتنا وتشكيل فريقنا في المملكة. ومع اعتماد 81% من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد على الهواتف المحمولة، والبنية الرقمية المتقدمة، نرى اقبالا متزايدًا على خدمات ڤولت.»

ترتكز فلسفة الاستثمار لدى ڤولت على نهج عالمي متوافق مع الشريعة، قائم على استراتيجية المحافظ الأساسية والفرعية، حيث تم تخصيص بمعدل 45% من الأصول المُدارة في صناديق مؤشرات متداولة منخفضة التكلفة ومُنوّعة عالميًا، و30% في مخصصات فرعية تشمل استثمارات موضوعية ومخصصة وخيارات في الأسواق الخاصة، و20% في “SmartCash” كحل لإدارة السيولة. ويُسهم هذا التنوع في بناء قاعدة استثمارية قوية، مع تمكين تخصيصات تعكس تفضيلات العملاء ومستويات تقبلهم للمخاطر.

وقال عبدالرحمن السديري، المدير العام في ڤولت السعودية: «يسهم تنويع الاقتصاد في المملكة في خلق مرحلة جديدة من بناء الثروات وتعزيز الوعي المالي، ونسعى في ڤولت السعودية إلى تمكين ملايين المستثمرين من الاستفادة من هذه الفرص. ونركز على تقديم استشارات مُخصصة قائمة على الأهداف، تدعم بناء الثروات على المدى الطويل من خلال التخطيط للتقاعد والتعليم والقرارات الحياتية الكبرى. ونتطلع إلى بناء فريقنا في المملكة، وتقديم خبرات استثمارية عالمية بأسلوب المكاتب العائلية، بما يتواءم مع بيئة المملكة.»

يمتلك عبدالرحمن السديري خبرة متعددة التخصصات تمتد عبر القانون والاستشارات الإدارية وريادة الأعمال والعقارات، وقد شملت خبراته تقديم المشورة في صفقات الأسهم الخاصة واستراتيجيات التنويع في الأسواق العامة لمحافظ مكاتب العائلات.

سجل متوسط محافظ عملاء ڤولت نموًا بنسبة 20% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما ارتفع عدد حسابات العملاء بنسبة 160% على أساس سنوي، بالتزامن مع تضاعف عدد الحسابات التي تتجاوز أصولها المُدارة مليون دولار أمريكي سنويًا منذ التأسيس. وخلال السنة الأولى، يشهد متوسط إجمالي رأس المال المستثمر لدى العميل زيادة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنة، وهو ما يُعد مؤشرًا على مستوى القناعة والثقة في المنهجية الاستشارية، وليس انعكاسًا لظروف السوق.

تمكن منصة ڤولت العملاء تصميم خطط منظمة ومدعومة بالبيانات من خلال العمل مع مستشار مالي متخصص كمرجع موثوق خصيصًا لتحقيق أهدافهم المتعلقة بالتقاعد وتعليم الأبناء والاستقلالية المالية. ويعد ذلك عنصراً مهماً في أوقات تقلب الأسواق وعند اتخاذ القرارات المهمة.

تُعد الأسواق الخاصة جزءًا متناميًا من المحافظ الاستثمارية عالميًا، إلا أنها لا تزال غير مستغلة بالشكل المناسب من قبل العديد من المستثمرين في السعودية، نتيجة تعقيدها ومحدودية الوصول إليها. وسيتمكن عملاء ڤولت في المملكة من فهم هذا المجال بشكل أفضل، من خلال الحصول على استشارات حول كيفية دمج الاستثمارات في الأسواق الخاصة بشكل مدروس ضمن استراتيجية استثمارية متنوعة وقائمة على الأهداف.

تأسست ڤولت في عام 2023 من قبل بلال أبو دياب وسامي عبد الهادي، بدعم من مستثمرين عالميين من بينهم Outliers VC وPeak XV (سابقًا Sequoia Capital India & SEA)، وتخدم حاليا عملاء في أكثر من 20 دولة.

عن ڤولت

تمثل ڤولت أول منصة رقمية لإدارة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد طُوّرت خصيصًا لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المستثمرين في المنطقة.

بدعم من Peak XV Partners (المعروفة سابقًا باسم Sequoia Capital India & SEA)، وOutliers VC، وHub71، تسهم ڤولت في تطوير فئة جديدة عند تقاطع الخدمات المصرفية الخاصة والتقنيات المالية لإدارة الثروات. وتجمع المنصة بين استشارات استثمارية بمعايير ائتمانية رفيعة، وإتاحة منتقاة للفرص الاستثمارية، وتجربة عميل متميزة، بما يعيد تعريف كيفية تنمية الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم والحفاظ عليها والتحكم بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسست ڤولت على يد خبراء في الخدمات المصرفية الخاصة والتقنيات المالية، وتقدم تجربة استشارية موحّدة تشمل الأسواق العامة العالمية، وحلول السيولة عالية العائد، وفرص الأسواق الخاصة مثل الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والعقارات. وتعمل المنصة وفق نموذج منظم يركز على العميل، ببنية تحتية مؤسسية ورسوم شفافة مرتبطة بالأداء.

تخضع ڤولت لتنظيم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتتبنى رؤية مستقبلية تهدف إلى تلبية الطموحات المتنامية للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المعلومات التنظيمية

شركة ڤولت السعودية المحدودة هي في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 7041186201، وتحمل ترخيص هيئة السوق المالية رقم 25313-20، وبرأس مال قدره 800,000 ريال سعودي. تاريخ الحصول على الترخيص: 2025/04/28. وشركة ڤولت السعودية المحدودة مرخص لها بتقديم خدمات المشورة. يقع مكتبها المسجل في مبنى 6312، شارع رقم 5، حي الملقا، الرياض، المملكة العربية السعودية.

تلتزم شركة ڤولت السعودية المحدودة بمعايير الأداء الاستثماري العالمية (GIPS) عند عرض المعلومات المتعلقة بالأداء السابق. ومع ذلك، فإن معايير GIPS لا تضمن دقة أو اكتمال المعلومات المعروضة، ولا تقدم الشركة أي تعهد أو ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، بشأن عدالة أو دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة.

