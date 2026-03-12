القاهرة، مصر : في احتفالية رفيعة المستوى تعكس قوة التعاون الاقتصادي المصري والعربي والأفريقي، وقعت كل من مجموعة مدكور القابضة Holding MADKOUR ومجموعة جوجاس GOGAS المصرية الإماراتية اتفاقية تطوير مشترك (JDA) . تهدف هذه الشراكة على إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في نواكشوط بموريتانيا، اعتماداً على الغاز من حقل "باندا تيفيت" البحري والذي تقوم بتنميته شركة جوجاس. وتبدأ المرحلة الأولى من المحطة في توليد الكهرباء في نهاية ٢٠٢٨ بقدرة 200ميجاوات وتصل إلى 365ميجاوات.

ويعتبر هذا اول مشروع في موريتانيا، يستهدف الي استعمال الغاز المنتج محليا لانتاج الكهرباء للسوق المحلي. تعتبر هذه الخطوة تحول جذري في قطاع الطاقة في موريتانيا وستعمل على توسيع الشبكة الوطنية الموريتانية وترسيخ مكانة الدولة كلاعب استراتيجي ضمن تجمع الطاقة لغرب أفريقيا (WAPP).

تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة مدكور بالقاهرة. ترأس مراسم الحفل معالي المهندس/ طارق الملا، رئيس مجلس إدارة شركة جوجاس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، والذي كانت رؤيته الاستراتيجية حجر زاوية في صياغة ممرات الطاقة الإقليمية؛ والدكتور/ مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور؛ والمهندس/ خالد أبو بكر، الرئيس المؤسس لشركة جوجاس؛ والمهندس/ توفيق دياب الشريك المؤسس لشركة جوجاس والمهندس/أدهم القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور.

تم توقيع الاتفاقية رسمياً من قبل المهندس/ أدهم القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور، والأستاذة/ هبة عياد، الشريك المؤسس ونائب رئيس العمليات والشؤون التجارية بشركة جوجاس.

وفي لفتة تقديرية، قام الدكتور/ مصطفى مدكور بإهداء "درع الشراكة الاستراتيجية "إلى كل من معالي المهندس/ طارق الملا والمهندس/ خالد أبو بكر، تقديراً لدورهما المحوري وقيادتهما الرائدة في تعزيز التعاون الطاقي رفيع المستوى ودفع عجلة التنمية الصناعية في القارة وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

صرح معالي المهندس/ طارق الملا قائلًا": يمثل هذا التعاون جسراً حيوياً للتكامل الطاقي في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الجماعية، نحن نضمن تحويل الموارد الطبيعية الموريتانية إلى طاقة مستدامة لشعبها وسوق غرب أفريقيا الأوسع."

وصرح الدكتور/ مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور: تجسد هذه الشراكة التزامنا بأن نكون شريكاً استراتيجياً للحكومات الأفريقية. ومن خلال دمج تميزنا الهندسي مع خبرة جوجاس، نحن لا نبني مجرد محطة للطاقة، بل نضع أساساً مستداماً للطاقة من أجل النمو الصناعي والاجتماعي في موريتانيا."

وأضاف المهندس/ خالد أبو بكر، الرئيس المؤسس لشركة جوجاس ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز “: تحالفنا مع مجموعة مدكور هو شهادة على قوة التكامل الصناعي المصري والعربي. سنعمل معاً على تقديم حلول عالمية لتحويل الغاز إلى طاقة مستدامة، لتكون اضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا."

كما أضاف المهندس/ أدهم القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور": توقيع هذه الاتفاقية يمثل علامة فارقة في استراتيجية توسعنا في غرب أفريقيا. يظل تركيزنا منصباً على تقديم حلول طاقة موثوقة ونظيفة وفعالة تلبي أعلى المعايير المؤسسية الدولية."

نبذة عن مدكور القابضة

تساهم مدكور القابضة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة من خلال تسخير خبراتها العالمية لحل أكثر تحديات الطاقة والبنية التحتية تعقيدا في المنطقة. وبصفتها شركة رائدة في السوق المصري والإقليمي، تقدم مدكور حلولًا مهنية وفنية متكاملة في قطاعات الطاقة، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية، والمرافق، والحلول الصناعية، والحلول التكنولوجية المبتكرة. ومن خلال تواجد قوي يمتد عبر مصر، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية، تعمل كوادر مدكور على تنفيذ مشاريع آمنة وعالية الجودة وذات كفاءة رأسمالية لمجموعة متنوعة من العملاء. وانطلاقاً من التزامها بالجودة والتميز، تلعب مدكور دوراً محورياً في تقديم حلول البنية التحتية المتكاملة منذ سنوات، مما يساهم باستمرار في تمكين المجتمعات والصناعات التي تخدمها.

نبذة عن مجموعة جوجاس القابضة

تعد جوجاس منصة طاقة إقليمية رائدة وهي شركة متخصصة تجمع اكثر من 120 عام من الخبرات، في التطوير والإنتاج للحقول الصغيرة والمتوسطة في العديد من البلاد في أفريقيا. وتتميز بشراكتها المتنوعة مع مستثمرين إقليمين ذوي خبرة واسعة.

تقوم الشركة على التطوير الأمثل للحقول عبر ادارة مُسرّعة ومنضبطة بهدف تعظّيم القيمة وتُقدّم الإنتاج. وتقوم مجموعة جوجاس حاليًا بتطوير وتشغيل حقل باندا البحري قبالة سواحل موريتانيا (Banda Field) وتنمية أول مشروع غاز إلى كهرباء (Gas-to-Power) في موريتانيا

