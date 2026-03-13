أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا اليوم، أن مساهميها اعتمدوا تشكيل مجلس إدارتها الجديد عقب انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2.20 فلساً للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، تشمل أرباحاً ثابتة قدرها 1.5 فلس للسهم، وأرباحاً متغيرة قدرها 0.70 فلساً للسهم. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 4.45 فلساً للسهم، بما يعادل نحو 5 مليارات درهم إماراتي، شاملةً التوزيعات المرحلية التي تم الإعلان عنها في كل من شهر مايو وأغسطس ونوفمبر 2025.

ووافقت "طاقة" كذلك على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2026 – 2028، والتي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 12 فبراير 2026. وحافظت السياسية الجديدة على المكونات الثابتة والمتغيرة للأرباح السنوية، وبموجبها يُتوقع أن تزداد الأرباح الثابتة سنوياً.

وقد انتخب المساهمون الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات:

معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل سعادة كمال إسحق المازمي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل سعادة بثينة عبد الله المزروعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل سعادة منى علي الظاهري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل السيد حمد عبد الله الحمادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل السيد خالد محمد الزعابي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل السيد هامسا باراما شاداكشارابا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل السيد جاسم حسين ثابت، عضو مجلس إدارة تنفيذي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب

وفي هذه المناسبة، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة في شركة "طاقة": ""رسّخت شركة طاقة مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال المرافق المتكاملة بالمنطقة، حيث تؤدي دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي ومسيرة تحولها في قطاع الطاقة. وإنني أتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة للبناء على الأسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وتسريع وتيرة تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وأصحاب المصلحة."."

ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة": ": "نتطلّع إلى العمل تحت توجيهات مجلس الإدارة الجديد لتحقيق المرحلة التالية من مسيرة تطوّر 'طاقة'، وانطلاقاً من مسيرة النمو والتحوّل التي مكنت "طاقة" من أن تحظى بتقدير عالمي كشركة رائدة في مجال توفير الكهرباء والمياه الموثوقة والمستدامة."

وسيعمل مجلس الإدارة الجديد بشكل وثيق مع فريق الإدارة التنفيذية في "طاقة" للإشراف على التنفيذ المتواصل لاستراتيجية الشركة، بما يدعم أمن الكهرباء والمياه في أبوظبي على المدى الطويل، مع دفع جهود التوسع المنضبط لأعمال الشركة على الصعيد الدولي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة":

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:TAQA) ). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج، ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك "طاقة" وتدير أصولاً في 26 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكدإن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

للاستفسارات الإعلامية: (media.hq@taqa.com)

