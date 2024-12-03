عمّان: جدد البنك الأهلي الأردني اتفاقية التعاون التي تجمعه بجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية؛ حيث شملت كفالة منزل يضم أمًا بديلة ومن 5 إلى 7 أطفال لمدة عام في قرية عمّان. ويغطي مبلغ الدعم جزءًا من مصاريف الأطفال اليومية التي تتضمن التعليم والمأكل والملبس والرعاية الصحية والأنشطة اللامنهجية وغيرها.

وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، أهمية هذا التعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS، التي تقدّم رعاية متكاملة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري بمعدل 444 من الأطفال والشباب سنويًا، وذلك عبر بيوتها الأسرية الموزعة على قراها الثلاث في عمّان وإربد والعقبة، بالإضافة إلى برامجها المخصصة للشباب والشابات في مرحلة شبه الاستقلالية.

وأضاف: "تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير بيئة أسرية متكاملة ومستقرة للأطفال؛ حيث تندرج ضمن التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وتسهم في دعم أهدافه الإستراتيجية على مستوى الاستدامة، إلى جانب تعزيز التنمية الاجتماعية وتقديم الرعاية الأساسية للأطفال بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والتنشئة الشاملة".

من جانبها، لفتت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS إلى أهمية هذه الشراكة، قائلةً: "نحن نؤمن بأن كل طفل يستحق الأمان والرعاية، وهذه الشراكات تمكّننا من توفير أفضل الرعاية للأطفال".

وأضافت الزعبي "نعتز بتجديد شراكتنا مع البنك الأهلي الأردني، ونشعر بالامتنان لهذه الشراكة، وهذه الثقة المتواصلة التي لا تعزز فقط من مهمتنا، بل تعكس التزامنا المشترك تجاه الأطفال، وإصرارنا على إعدادهم لمستقبل أفضل".

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