تواصل شركة الضيافة العالمية المدعومة بالتكنولوجيا نموها في الوجهات السياحية الرئيسية بعد دخول سوق الإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2019

دبي : تعتزم Sonder Holdings Inc.، شركة الضيافة الرائدة التي تعيد تعريف تجربة الضيوف من خلال التكنولوجيا والتصميم والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:SOND، افتتاح عقار مكون من 401 شقة في منطقة الخليج التجاري بدبي. وسيكون هذا العقار الأكبر ضمن محفظة Sonder العالمية.

وجرى تطوير المبنى المكون من 35 طابقاً من قبل شركة SAAS Properties وستتولىSonder عملية تشغيله. ويضم المبنى العديد من وسائل الراحة المخصصة للضيوف والتي تشمل ردهة أنيقة بأرضيات رخامية، ومسبحاً محاطاً بكابانات، ومنفذاً للمأكولات والمشروبات بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية على أحد طراز.

وقال مارتن بيكارد، الشريك المؤسس والمدير العالمي للعقارات في شركة onderS: "نحن نبني مستقبل الضيافة، ونستفيد من التصميم والتكنولوجيا لنلبي احتياجات المسافرين العصريين، مع توفير المرونة للمطورين وتحريرهم من أعباء ومسؤوليات التشغيل اليومية. إن افتتاح العقار الثالث لنا في دبي يجعلنا أحد أكبر مشغلي المباني الكاملة للشقق المخدومة في السوق، حيث تواصلSonder التركيز على هذه المنطقة. ونحن فخورون بالشراكة مع SAAS Properties، التي تعد إحدى الشركات المرموقة في مجال التطوير العقاري".

من جهته، قال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة SAAS Properties: "تجمع Sonder بين الخبرة المحلية والعلامة التجارية العالمية التي تلبي متطلبات الجيل الجديد من المسافرين. وتعد Sonder شريكاً مميزاً حيث تمتلك الخبرة ورأس المال المناسبين ويسعدنا أن يقوموا بإدارة المبنى الخاص بنا في منطقة الخليج التجاري، والذي سيقدم للضيوف أماكن إقامة ووسائل راحة راقية في موقع متميز على بعد لحظات من دبي مول ووسط مدينة دبي".

وقدمت Driven Properties، شركة استشارات التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، المشورة للطرفين بشأن صفقة الشراكة.

ويحتل مبنى Sonder Business Bay موقعاً رئيسياً ومركزياً بالقرب من دبي مول وبرج خليفة، وهو ما يجعله وجهةً مثالية للمسافرين من رجال الأعمال والسائحين على حد سواء. ويضم المبنى 401 شقة مخدومة ومصممة بعناية ومتاحة للإقامات القصيرة والممتدة على حد سواء. وتتنوع الشقق من الأستوديو وحتى الشقق ذات الثلاث غرف نوم ويطل الكثير منها على أفق دبي وقناة دبي المائية.

وينضم المبنى الجديد إلى 465 وحدةً قائمة بالفعل تديرها Sonder في موقعين آخرين تابعين لها بدبي، ما يرفع إجمالي عدد الوحدات التي تديرها الشركة في المدينة إلى 866 وحدة. وتم افتتاح Sonder JBR The Walk أواخر عام 2019، وانضم إليه Sonder Downtown Towers في خريف عام 2021. وتوفر هذه المباني شققاً مخدومة مع ما يصل إلى 4 غرف نوم في مواقع رئيسية، ووسائل راحة تشمل مسبحاً وغرفة للياقة البدنية في كل مبنى.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Sonder في سان فرانسيسكو، حيث تعمل الشركة في أكثر من 35 مدينة عبر عشر دول، سبعة منها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تضم محفظتها نحو 19300 وحدة في جميع أنحاء العالم اعتباراً من الربع الأول من عام 2022. وتتعاون الشركة مع مالكي العقارات لتأجير وإدارة وتشغيل الفنادق والمباني متعددة الوحدات في مواقع رئيسية. وتتميز Sonder ضمن قطاع الضيافة بالتصاميم العصرية ودمج التكنولوجيا الحديثة في تجارب الضيوف. وتتيح هذه التجارب المدعومة بالتكنولوجيا للضيوف تحكماً كاملاً في إقامتهم، حيث يمكنهم الوصول إلى أي شيء يحتاجونه، من الحجز إلى التفاعل مع مسؤولي خدمات الضيوف إلى تسجيل المغادرة، وذلك عن طريق هواتفهم الذكية من أي مكان وفي أي وقت باستخدام تطبيق Sonder.

وأعلنت Sonder مؤخراً عن توسعها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إسبانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا، وشاركت خطتها الإيجابية للتدفقات النقدية والتي تمنح الأولوية للوصول إلى تدفق نقدي إيجابي ربع سنوي خلال عام 2023 من دون جمع أموال إضافية مع الحفاظ على سيولة قوية. وتوفر Sonder أيضاً عروض سفر للشركات وهي نشطة مع جميع شبكات نظام التوزيع العالمي GDS. وتعمل Sonder بالشراكة مع شركات إدارة السفر الرائدة مثل ABC Global Services و Egenciaللحجوزات الخاصة بالمسافرين من رجال الأعمال. والتزمت Sonder مؤخراً بالتخلص من الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في جميع وحداتها التي تستقبل الضيوف في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2022 كجزء من التزامات الاستدامة الخاصة بالشركة بموجب إطار عمل People, Place & Planet.

لاستكشاف فرص الشراكة العقارية مع Sonders، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: partners@sonder.com

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نبذة عن Sonder

تسعى Sonder إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الضيافة من خلال دمج الخدمات المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا وأماكن الإقامة الملهمة والمصممة بعناية في تجربة واحدة سلسة. انطلقت الشركة في عام 2014 وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، من الغرف الفسيحة إلى الأجنحة والشقق المجهزة بالكامل الموجودة عبر أكثر من 35 سوقاً في عشر دول وثلاث قارات. ويتيح تطبيق Sonder للضيوف تحكماً كاملاً في تجربة الإقامة. ويمكن للضيوف الاستفادة بوسائل الراحة والخدمات في Sonder بلمسة زر واحدة مع ميزات الخدمة الذاتية وتسجيل الوصول بكل سهولة والدعم المستمر على مدار الساعة، ما يسهم في الارتقاء بتجارب الإقامة الفندقية للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sonder.com أو متابعة Sonder على فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

تحميل تطبيق Sonder على متجر أبل أو جوجل بلاي.

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بيتر هندرسون press@sonder.com