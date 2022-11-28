دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "صوفيا تكنولوجيز"، عن فوزها بتمويل من صندوق سمنيوم سبيس Somnium Space Creators لتطوير تجربة الميتافيرس التعليمية الخاصة بها. شركة "صوفيا تكنولوجيز" هي شركة متخصصة بتكنولوجيا التعليم مكرسة لتطوير تجارب التعلم الغامرة.

وأعلن صندوق سمنيوم سبيس Somnium Space Creators عن اختيار مشروع شركة "صوفيا تكنولوجيز" لتطوير تجربتهم التعليمية الغامرة في عالم الميتافيرس. صندوق سمنيوم سبيس Somnium Space Creators هو شراكة ما بين منصات Somnium Space وWinklevoss Capital وVinny Lingham وآخرون الناشطة في فضاء ميتافيرس، وهو مصمم لتمويل المشاريع الرائدة والمبدعين المبتكرين الذين يعملون على بناء الاقتصاد الرقمي.

ستُستخدم الجائزة لتطوير تجربة الميتافيرس التعليمية الخاصة بشركة "صوفيا تكنولوجيز" التي تسميها "أثينا فيرس"، والتي تم تصميمها لمنح الطلاب بيئة تعليمية أكثر تفاعلية. سيوفر المشروع، الذي يعتمد على عالم ميتافيرس الافتراضي القائم على تقنية البلوك تشين، بيئة تعليمية فريدة للطلاب في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لـ شركة "صوفيا تكنولوجيز"؛ فإن اختيارها هو تقدير كبير لنهجها المبتكر والشخصي للتعليم في عالم ميتافيرس الافتراضي، والذي يستخدم بيئات ثلاثية الأبعاد ونماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي. تسمح "صوفيا تكنولوجيز" للطلاب بالاستكشاف والتعلم بطرق كانت مستحيلة في السابق، وهذا الاعتراف يمكّنها من مواصلة مهمتها المتمثلة في توفير أفضل تعليم ممكن للمستخدمين في عالم ميتافيرس.

تأسست شركة "صوفيا تكنولوجيز" في عام 2018 على يد ميليسا ماكبرايد، حيث تقدم الشركة خبرة كبيرة في تطوير المحتوى والتطبيقات التعليمية. تخطط الشركة لاستخدام عائدات صندوق التمويل لمواصلة تطويرها لمنصة تعليمية تفاعلية وغامرة تتيح للطلاب استكشاف عوالم جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة من داخل منصة الميتافيرس.

وفي هذه المناسبة، قالت ميليسا ماكبرايد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "صوفيا تكنولوجيز":" سيساعدنا هذا الاستثمار في الارتقاء بمنصة ميتافيرس التعليمية إلى المستوى التالي، وتقديمها في الإمارات العربية المتحدة وتزويد الطلاب بتجربة تعليمية لا مثيل لها. "

من جهته، قال أرتور سيشوف، مؤسس شركة:" «Somnium Space» نحن متحمسون لهذه الفرصة لمواصلة العمل مع "صوفيا تكنولوجيز" وإدخال نهجها المبتكر في التعليم في الاتجاه السائد. أبارك لهم، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة ما سيفعلونه بعد ذلك! "

ومن الجدير ذكره أنه ومن خلال تركيزها على الإبداع والابتكار والتعاون، تستعد شركة "صوفيا تكنولوجيز" لإحداث تأثير كبير في مجال التعليم في عالم ميتافيرس، وفي مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو المبين في بيان رؤية «نحن الإمارات 2031» الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

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حول شركة "صوفيا تكنولوجيز" المحدودة:

منصة "صوفيا" هي عبارة عن منصة تعليمية رقمية متطورة تستخدم تقنيات غامرة لتمكين الطلاب والمعلمين أثناء إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية وجذابة. من خلال استخدام البيئات ثلاثية الأبعاد والنماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، تسمح منصة "صوفيا" للطلاب بالاستكشاف والتعلم بطرق كانت مستحيلة في السابق. ومع منصة "صوفيا"، يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الآن الانضمام إلى فصل دراسي عالمي، وزيارة أماكن مختلفة، والعودة بالزمن، وتجربة ثقافات مختلفة وتجربة المفاهيم المجردة في بيئة آمنة ومأمونة.

وبصفتها شريكًا مؤسسًا لـ مجلس ميتافيرس التعليميMetaverse Education ، تقود شركة "صوفيا تكنولوجيز" الطريق من خلال نهجها المبتكر والشخصي في التعليم.

للتواصل:

شركة "صوفيا تكنولوجيز" المحدودة

مكتب 1، 31 Draycott Ave، لندن SW3 3BS، المملكة المتحدة

للاستفسارات الإعلامية والشراكات:

ميليسا ماكبرايد

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "صوفيا تكنولوجيز"

Melissa.McBride@sophia.app

+44 7917 200587