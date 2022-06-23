وتراجع ثقة الخبراء التقنيين بقدرتهم على إدارتها

تقرير SolarWinds عن توجهات قطاع تكنولوجيا المعلومات 2022: الفهم الصحيح لحلول تكنولوجيا المعلومات: إدارة التعقيدات التي تشوب حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة يتناول الوضع الراهن لتكنولوجيا المعلومات الهجينة والفرص المُتاحة أمام الخبراء التقنيين لإدارة التعقيدات المتزايدة في ضوء تسارع اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة

التحوُّل المستمر نحو حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة يدفع إلى زيادة تعقيدات إدارة تكنولوجيا المعلومات، ويحدُّ من ثقة الخبراء التقنيين بقدرتهم على اعتماد أفضل السُبل لإدارتها

حوالي نصف الخبراء التقنيين المُشاركين في الدراسة (42%) أشاروا بأنّ مؤسساتهم تُدير تعقيدات حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة من خلال تدريب الموظفين واعتماد أدوات مراقبة / إدارة تكنولوجيا المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت SolarWinds، المُزود الرائد لباقة من البرمجيات البسيطة والفعالة والآمنة لإدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:SWI)، اليوم عن صدور نتائج النُسخة السنوية التاسعة من تقرير توجهات قطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص بها. ويتناول تقرير العام الحالي، الذي صدر تحت عنوان: توجهات قطاع تكنولوجيا المعلومات 2022 من SolarWinds – الفهم الصحيح لحلول تكنولوجيا المعلومات: إدارة التعقيدات التي تشوب حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة، تسارع مساعي التحوّل الرقمي وتأثيره على أقسام تكنولوجيا المعلومات. وكشف التقرير بأنّ تسارع اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة زاد من تعقيد الشبكة بالنسبة للعديد من المؤسسات ووضع خبراء تكنولوجيا المعلومات أمام العديد من التحديات المثيرة للقلق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نماذج العمل الهجين والعمل عن بُعد عزّزت من التأثيرات الناجمة عن بيئات تكنولوجيا المعلومات الموزعة والمعقدة. ويمكن أن يكون تشغيل أعباء العمل والتطبيقات على البنى التحتية السحابية العامة أو الخاصة على قدر من الصعوبة، علماً أنّ هذه المُشكلات تؤثر على عدد متزايد من الشركات وتُعيق عملها. وأشار تقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية بأنّ المؤسسات باتت تُدرك ضرورة الاستثمار في الأدوات الكفيلة بمساعدتها على ضمان اتساق سياساتها وأدائها في مُختلف المنصات ولدى جميع المستخدمين النهائيين1، لا سيما في ضوء انتقال المزيد من أعباء العمل المهمة لسير العمل نحو البنى السحابية المتصلة في مُختلف البيئات العامة والخاصة والهجينة ومتعددة السحابات. وتُواجه هذه المؤسسات مجموعة من التحديات، بما فيها الميزانية والقيود الزمنية والمعوقات التي تحول دون اعتماد وتنفيذ قابلية المراقبة كاستراتيجية تُتيح القدرة على مواكبة الظروف الحالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الهجينة.

ونوّه تقرير SolarWinds الجديد أيضاً إلى تراجع ثقة الخبراء التقنيين بقدرة مؤسساتهم على إدارة حلول تكنولوجيا المعلومات؛ إذ أشار حوالي نصف المشاركين في الدراسة (42%) إلى أنّهم يستخدمون استراتيجيات المراقبة لإدارة هذا النوع من التعقيدات،

بينما كشف 58% من المشاركين عن افتقارهم للوضوح فيما يتعلق بغالبية تطبيقات المؤسسة وبنيتها التحتية. ويُؤثر انعدام الوضوح هذا في قدرة المؤسسات على كشف الأنشطة غير الطبيعية وتحليل الأسباب الجذرية بسهولة، وغيرها من العمليات المهمة التي تضمن توافر التطبيقات الحيوية بالنسبة للأعمال وحُسن أدائها وأمنها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوداكار راماكريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة SolarWinds: "تمنع التعقيدات التشغيلية المؤسسات من الاستفادة من مزايا التحول الرقمي والاستثمارات ذات الطابع التكنولوجي، ما يحول دون انتفاع المستخدمين النهائيين لديها. ويتعيّن على هذه المؤسسات، بينما تتعافى من تداعيات أزمة كوفيد-19، أن تُعيد دراسة الاستثمارات التي قامت بها خلال الأعوام القليلة الماضية. وفي هذا الإطار، سيكون لزاماً على المؤسسات أن تُعزز من وضوح بيئات تكنولوجيا المعلومات لديها لتحديد الجوانب الفعالة من غيرها، ومن ثم تركيز جهودها لتحقيق نسبة العائد على الاستثمار المُستهدفة في مشاريعها المستقبلية".

واختتم راماكريشنا: "تكتسب إمكانية المراقبة أهمية كبيرة بصفتها الحل الأفضل للخبراء التقنيين المسؤولين عن إدارة مستويات أكبر من التعقيدات في هذه البيئات المتنوعة والموزعة التي تُغطي البنى التحتية السحابية العامة والخاصة. ومع ذلك، لا بد أن تُخصص المؤسسات الوقت والموارد اللازمين لتعزيز مهارات الخبراء التقنيين لديها وتدريبهم من أجل مساعدتهم على تنفيذ استراتيجيات المراقبة بكفاءة وإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الحالية بفاعلية أكبر، فضلاً عن إعداد فرقها وأنشطتها لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

يرجى زيارة مؤشر SolarWinds لاتجاهات تكنولوجيا المعلومات، وهو عبارة عن تجربة ديناميكية عبر الإنترنت تستكشف نتائج الدراسة والرؤى الإضافية حول البيانات، وهي مقسمة حسب المنطقة إلى رسومات توضيحية وبيانية وعناصر قابلة للمشاركة اجتماعيًا. مثل تقارير اتجاهات تكنولوجيا المعلومات السابقة، تتميز دراسة هذا العام بمكون تفاعلي حيث يمكن لزوار تجربة الإنترنت رؤية كيف يقارَنون بالنتائج.

تستند نتائج تقرير الشرق الأوسط لهذا العام إلى استطلاع تم إجراؤه في مارس 2022، والذي أسفر عن ردود من 102 خبير من ممارسي التكنولوجيا والمديرين ورؤساء القطاعات وكبار المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط وينتمون لمؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم من القطاعين العام والخاص. جميع المناطق التي تمت دراستها في عام 2022، كما ورد في مؤشر SolarWinds لاتجاهات تكنولوجيا المعلومات، هي أمريكا الشمالية وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة والشرق الأوسط والمملكة المتحدة، مع 1,138 مجيب عبر هذه المناطق الجغرافية مجتمعة.

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