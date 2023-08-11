أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية حصولها على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام لمشروع Solaré سولاري رأس الحكمة، وذلك بعد مرور 5 أشهر من التقدم بأوراق المشروع ومخططاته، وعقب مرور 3 أشهر من إطلاق المرحلة الأولى من المشروع. حيث تم نفاذ جميع وحدات المرحلة الأولى في الساعات الأولى من بدء طرح الوحدات والتخصيص، بإجمالي مبيعات وصلت الى 2.4 مليار جنيه ل320 وحدة بالمشروع كدليل على ثقة العملاء في مشروعات الشركة.

يعد المعدل الزمني الذي استغرقته عملية الحصول على الموافقات وصدور القرار الوزاري استثنائية بشكل كبير، مما يثبت مصداقية خطط مصر إيطاليا العقارية الخاصة بمشروع Solaré سولاري رأس الحكمة الذي سيتم البدء في أعمال البناء الخاصة به هذا الشهر على أن يتم البدأ في تسليم الوحدات في 2027.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية شركة مصر إيطاليا العقارية في تنويع محفظة مشروعاتها لتلبية احتياجات العملاء من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تعتمد على مفاهيم فريدة، وفي ضوء حرصها على دعم جهود الدولة في سرعة تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة لضمان استدامة التنمية. كما تستهدف الشركة تقديم قيمة فريدة لمشروعاتها بمناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر، خاصة أن مصر إيطاليا تحقق معدلات نمو مرتفعة وتضيف بصفة مستمرة لمحفظة أراضيها التي وصلت إلى 7.1 مليون متر مربع.

يقع مشروع Solaré سولاري رأس الحكمة في الكيلو 199، ويقدم تجربة إيطالية فريدة على مساحة 389 فدان ويحتوي على شاطئ رملي بطول واحد كيلومتر، وتقدم مصر إيطاليا العقارية من خلاله مجموعة متنوعة من الوحدات، على أن تكون 70% من إجمالي وحدات المشروع فيلات و30% شاليهات ، بارتفاعات مختلفة وإطلالة مباشرة على البحر الابيض وبحيرات شاطئية ومناظر مائية، وعدد من الـ "لاجونز" المخصصة للسباحة، وتصل إجمالي مساحاتها 100000 متر مربع. بالإضافة الى إقامة فندقين، منطقة تجارية علي الطراز الايطالي، و كلوب هاوس يتضمن شاطئ مبتكر بخصائص الشواطئ الساحلية، وتخصيص مساحات للأنشطة الرياضية المختلفة داخل المشروع. وتتعاون مصر إيطاليا في هذا المشروع مع شركة EDSA، وهي شركة معمارية أمريكية رائدة قامت بإعداد المخطط العام للمشروع، وشركة White Space Architects الهولندية المتخصصة في التصميم المعماري لضمان تقديم أفضل تصميم لمفهوم المشروع.

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