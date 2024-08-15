تطبيق " SMARTi " يأتي ضمن خطط "أدنوك" لنشر حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة على امتداد سلسلة القيمة في أعمالها والتزامها بترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100% .

" يأتي ضمن خطط "أدنوك" لنشر حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة على امتداد سلسلة القيمة في أعمالها والتزامها بترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100% "إيه آي كيو" تعتزم توسيع نطاق نشر SMARTi" " في المزيد من السفن مستقبلاً، حيث يشهد هذا الحل توسعاً في استخدامه في المجالات الصناعية .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم "إيه آي كيو"، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي والتي تقدم حلولاً نوعية لقطاع الطاقة، عن نجاحها في تطبيق نظام "SMARTi"، الحل الذكي لمراقبة السلامة التشغيلية على متن 86 سفينة تابعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات".

ويستخدم "SMARTi" خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الفيديو التي يتم بثها في الوقت الفعلي، وإجراء أكثر من مليار تنبؤ يومياً مما يتيح الكشف السريع وتحديد سلوك السلامة والحوادث والمواقف الخطرة. ويمكن إدماج "SMARTi" بسلاسة ضمن منصات كاميرات المراقبة الحالية لتحسين مستويات الصحة والسلامة على متن السفن.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور كريستوفر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة إيه آي كيو: "يُعد تنفيذ حل SMARTi عالي الفعالية لسفن شركة أدنوك للإمداد والخدمات مثالاً على جلب إيه آي كيو لتقنيات الذكاء الاصطناعي المحلية الرائدة إلى صميم قطاع الطاقة. ويمتلك الحل ملف حالات استخدام يتوسع باستمرار، ونتطلّع إلى توسيع نطاق عملية التنفيذ الأولية ليشمل عدداً أكبر من السفن ضمن أسطول أدنوك للإمداد والخدمات وغيره".

وستستخدم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات "SMARTi"، الحل الذي تم تطويره في دولة الإمارات لتحسين مستويات السلامة على متن السفن باستخدام رؤية حاسوبية مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتسجيلات كاميرات المراقبة الذكية والكشف عن أي تجاوزات لبروتوكولات السلامة والتعامل مع الحوادث والإبلاغ عنها.

من جانبه، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " يعكس تطبيق حل ’SMARTi‘ الذكي لشركة ’إيه آي كيو‘ على متن سفن الشركة، التزامنا بترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100% واستمرارية استثماراتنا في الابتكار لتحسين العمليات وتحقيق قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا، حيث تلتزم ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملياتها على متن السفن لضمان أمن وسلامة كوادر وأصول الشركة".

يعد SMARTi (المعروف سابقاً باسم Smart Vessel) من الحلول الذكية القادرة على معالجة عدد من الصور يومياً بدقة تزيد عن 90%. ويمكن لهذا الحل اكتشاف عدم استخدام الكوادر لمعدات الحماية الشخصية (بما في ذلك الخوذة والزي الرسمي وسترة النجاة) والدخول والتواجد في المناطق المحظورة، وحوادث الانزلاق والسقوط ووقوع أحد أفراد الطاقم في البحر، وغيرها من السيناريوهات المُحتَمَلة.

تشمل أبرز مزايا SMARTi التالي:

التحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي : استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع تحليلات الرؤية الحاسوبية المتقدمة لتحليل تدفقات الفيديو في الوقت الفعلي، مما يتيح الكشف السريع وتصنيف سلوك السلامة والحوادث والمواقف الخطرة.

: استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع تحليلات الرؤية الحاسوبية المتقدمة لتحليل تدفقات الفيديو في الوقت الفعلي، مما يتيح الكشف السريع وتصنيف سلوك السلامة والحوادث والمواقف الخطرة. حوسبة الحافة : معالجة تدفقات الفيديو وإجراء تحليلات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.حل SMARTi لايعتمد على الخوادم المركزية أو البنية التحتية السحابية لضمان قدرات الاستجابة في الوقت الفعلي.

: معالجة تدفقات الفيديو وإجراء تحليلات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.حل لايعتمد على الخوادم المركزية أو البنية التحتية السحابية لضمان قدرات الاستجابة في الوقت الفعلي. النشر عن بُعد : توفير تحديثات وتكوينات نموذج الذكاء الاصطناعي عن بُعد وبشكل فعال.

: توفير تحديثات وتكوينات نموذج الذكاء الاصطناعي عن بُعد وبشكل فعال. تحليل البيانات التاريخية: أرشفة لقطات الفيديو والبيانات وتسهيل التحقيقات بعد الحوادث وسَيرعمليات تدقيق الامتثال والتحسين لبروتوكولات السلامة .

نبذة عن شركة "إيه آي كيو"

"إيه آي كيو" هي شركة رائدة في مجال التقنيات المبتكرة ومقرها أبوظبي، تركز على تسريع التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي العالمي والارتقاء به نحو مستقبل مستدام. وتعمل حلول الذكاء الاصطناعي لدى "إيه آي كيو" على تحسين الأداء والكفاءة وحماية الأفراد والأصول والعمليات لتمكين عملائنا من تحقيق أهداف الاستدامة لديهم .وكونها شركة ملتزمة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب "إيه آي كيو" دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل , وبقطاع الطاقة.

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نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239،هي شركة عالمية للخدمات اللوجستية البحرية الخاصة بالطاقة ومقرّها أبوظبي. تضم الشركة ثلاث وحدات أعمال هي: الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، وتوفر خدماتها لما يزيد عن 100 عميل في أكثر من 50 دولة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.adnocls.ae

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