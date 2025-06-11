نظام « SmartCare CureAssure» أول معالج داخلي يحظى باعتماد بلدية دبي للاستخدام، بناءً على معايير الاعتماد الصادر من مجلس الكود الدولي (ICC-ES) والتوجيهات التنظيمية المعتمدة من قبل بلدية دبي

أصدر مجلس الكود الدولي (ICC-ES) لخدمات التقييم تقرير تقييم الخدمة رقم ESR-5402 الخاص بنظام- SmartCare CureAssure ، وهي مادة للمعالجة الداخلية من الجيل الجديد طوّرتها شركة - Asian Paints وتتميز هذه المادة السائلة بخلوّها من الكلوريد وتصنيفها ضمن إضافات النوع (S)، ويهدف استخدامها إلى رفع كفاءة خرسانة البناء عبر تعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة الداخلية وتقليل الاعتماد على أساليب المعالجة الخارجية التقليدية.

يُعد هذا الإنجاز نقطة تحول في رحلة البناء المستدام بالمنطقة، إذ أصبح منتج - SmartCare CureAssure، أول منتج معالجة داخلية للخرسانة من نوعه يُقيّم وفق الاهداف العامة لكود دبي للبناء DBC ، مما أهّله لنيل الموافقة الرسمية من بلدية دبي طبقًا لمعيار الاعتماد AC564 الصادر عن مجلس الكود الدولي.

يقدّم هذا النظام حلولاً فعّالة للمناطق التي تعتمد بصورة كبيرة على البناء الخرساني وتواجه تحديات كبيرة في خفض البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الموارد. فهو لا يعزّز قوة ومتانة الخرسانة فحسب، بل يقلّل أيضاً بشكل ملموس من استهلاك المياه المهدورة في عمليات المعالجة الخارجية التقليدية، مما يدعم أهداف الاستدامة البيئية في المنطقة.

بهذا الصدد، قال المهندس محمد عامر، المدير العام لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

“نفتخر بدعم تطور ممارسات البناء المستدامة والمرنة عبر إصدار تقرير الاعتماد لنظام - SmartCare CureAssure المستدام والمبتكر، والتحقق من مطابقتهِ للأنظمة والمتطلبات الصارمة لأكواد البناء. ويسعى مجلس الكود الدولي من خلال هذا الاعتماد إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءةً واستدامةً لقطاع البناء، تماشياً مع الأهداف التنموية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي.”

كما اضافَ، جوزيف إييبن، الرئيس التنفيذي لشركة Asian Paints الدولية الخاصة، المحدودة: "يجسد هذا الإنجاز حرصنا على تقديم حلول عالية الأداء ومستدامة لقطاع البناء. حيث أن تحقق مجلس الكود الدولي بشكل مستقل من مطابقة نظامنا لمتطلبات أكواد البناء في دبي، عززَ من التزامنا الراسخ بالابتكار وحماية البيئة."

يشكّل هذا الإنجاز المبتكر قاعدة رئيسية لتوسيع نطاق اعتماد الأنظمة المستدامة والمبتكرة في المستقبل ضمن قطاع البناء عبر المنطقة. فمن خلال خدمة التقييم الفنية المستقلة التابعة لمجلس الكود الدولي (ICC-ES)، والتي توفر مسار واضح وموثوق لضمان الامتثال الصارم للكود، تُفتح آفاق جديدة أمام تقنيات البناء المستدام . كما تحفّز هذه المبادرة المصنعين والمطورين والهيئات التنظيمية على تبنّي حلول مبتكرة تعزّز مرونة المباني وكفاءتها البيئية في استغلال الموارد، لتسهم بذلك في تحقيق بيئة عمرانية مستدامة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

يُسلط هذا الإنجاز الضوء على الدعم المستمر الذي يقدمهُ مجلس الكود الدولي في تقييم الأنظمة المبتكرة التي تلبي المتطلبات المتطورة لسلامة المباني واستدامتها وأدائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. حيث تتُيح تقارير (ESR) إمكانية التحقق الفني من المواد والأنظمة المبتكرة وتسهل الوصول للمصنعين في الأسواق العالمية. حيث يبرز دور المجلس بهذا المجال من خلال دعم الشركات على اجتياز هذه الإجراءات بكفاءة عالية، مع تقليل المخاطر وضمان الالتزام بمتطلبات الكود المحلي.

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