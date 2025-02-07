أعلنت شركة Slvr communities انطلاق أعمالها رسميًا في السوق العقاري المصري، حيث يأتي هذا المشروع ضمن خطة استثمارية طموحة للشركة تستهدف من خلالها استثمار 30 مليار جنيه بالسوق العقاري المصري خلال 5 سنوات، مما يكشف عن خطة استثمارية ضخمة قائمة على خبرة وملاءة مالية قوية.



من جانبه قال الأستاذ أحمد السويسي، رئيس مجلس إدارة شركة Slvr communities، إن الدولة المصرية تنفذ خطة تنمية عمرانية طموحة وشاملة تتضمن فرصًا استثمارية واعدة فتحت المجال لانطلاق كيانات عقارية قوية ستشارك في تنفيذ هذه النهضة، لافتا إلى أن شركة Slvr communities تستهدف أن تكون ذات بصمة عقارية قوية في السوق العقاري خلال وقت قياسي.



وأضاف: "انطلاقًا من ثقتنا في الرؤية القوية للدولة المصرية لتنفيذ نهضة عمرانية شاملة قررنا بدء عملنا في السوق العقاري المصري وإطلاق شركة Slvr communities لنصبح جزءًا من هذه النهضة من خلال تطوير مشروعات متنوعة تحقق التكامل مع مشروعات الدولة وفي نفس الوقت تلبي متطلبات العملاء على مختلف المشروعات السكنية بمختلف أنشطتها الاستثمارية".





وتابع: "قمنا باختيار منطقة شرق القاهرة لإطلاق أول 3 مشروعات بها خلال 2025 نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من عوامل جذب استثمارية قوية واهتمام من الدولة بتنفيذ البنية التحتية وتوفير الخدمات بالمدينة وارتفاع نسبة الإشغال بها مما يجعلها جاذبة للعملاء والمستثمرين".



وتابع أن الشركة تتفاوض حاليًا للتوسع في محفظة أراض في مدينة الشيخ زايد وكذلك في منطقة ساحلية، حيث تستهدف الشركة تحقيق أكبر قدر من التنوع في محفظتها الاستثمارية لتلبية مطالب العملاء على المشروعات المميزة في مناطق متنوعة، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ جميع مشروعاتها بالتمويل الذاتي، وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية للشركة.



وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع بمشروعاتها في مختلف المناطق لتتواجد في أكبر عدد من المدن الجديدة خلال وقت قياسي لتلبية الطلب القوي على المشروعات المتنوعة، فالشركة في دراسة مستمرة للفرص الاستثمارية الجاذبة واختيار المناسب منها لتقدمه لعملائها بأعلى معايير الجودة والتميز.





وقال المهندس محمد حافظ، رئيس مكتب Hafez Consultants، إنه حريص على اختيار المشروعات التي تتكامل مع سابقة أعمال مكتبه، بحيث تكون مشروعات ذات مزايا هندسية ومعمارية يضيف لها المكتب من خبراته القوية لتصبح مشروعات أيقونية، ويتميز مشروع RVR بموقع استراتيجي محوري يتيح لنا مرونة في وضع تصميم معماري مبتكر.



وتابع أن وجود رؤى مشتركة بين المكتب والشركة المنفذة للمشروع يسهل من المهمة ويفتح المجال أمام الابتكار والإبداع طالما هناك أهداف مشتركة للوصول بتصميم المشروع إلى أفضل تصميم مع مراعاة أن يتناسب هذا التصميم مع تشغيل المشروع، وهو ما يصبح أسهل في ضوء وجود شركة تشغيل للمشروع منذ اليوم الأول وهو ما تم بالفعل بالتعاقد مع شركة EHFS لتتولى إدارة المشروع وتشغيله.



أضاف دكتور محمد هشام، مدير عام العمليات شركة EHFS، أن التعاون مع شركة slvr communities يقدم إضافة قوية لسجل حافل من المشروعات الرائدة والمتميزة التي تتولى شركته إدارتها وتشغيلها، ويضمن التناغم بين مكتب الاستشارات الهندسية وشركة إدارة المرافق أفضل استخدام للمشروع بحيث لا يتعارض التصميم المبتكر والمتميز مع تشغيل المشروع مع اكتماله، وهو ما راعته slvr communities مما يعكس اهتماما بجميع التفاصيل.



واختار الفنان محمد نور شركة slvr communities للشراء بمشروعها RVR ليصبح أحد عملاء الشركة البارزين في أول مشروعاتها بالسوق العقاري، وخاصة مع المزايا التنافسية للمشروع من موقع استراتيجي وتصميم معماري رائد وملاءة مالية قوية.



وقال الفنان محمد نور: "فخور بأن أكون من أوائل العملاء الذين اختاروا مشروع RVR للشراء به، فهو مشروع مستقبل استثماري واعد، ويقع في مكان محوري بمدينة القاهرة الجديدة، مما يجعله الاختيار الأمثل بالنسبة لي، كما أن القائمين على شركة slvr communities يمتلكون خبرات قوية ورؤية طموحة وواضحة تجعل العميل مطمئنا على استثماراته معهم".



أضافت الدكتورة نورهان الطور الرئيس التنفيذي لشركة GATEWAY أن التعاون مع شركة.slvr communities يدل على نضج التفكير واستباق الأحداث فى ظل التحديات بالسوق خاصة أن القطاع العقاري هو مزيج من المقاولات والاستثمار ويجب على الشركات متابعه التدفقات النقدية وضمان عندم التعرض لفجوات تمويلية خاصة فى مشاريع عاليه فيما يخص المكون الدولاري للحفاظ على نسبه أرباح معتدلة للمشاريع .

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