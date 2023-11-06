للمرة الأولى في المنطقة، يتيح برنامج التقسيط المبتكر من ماستركارد للمتسوقين إمكانية سداد ثمن مشترياتهم على دفعات من دون أية رسوم أو فوائد من خلال خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك أبوظبي الأول عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة ماستركارد لتقديم بطاقة "SlicePay" تحت علامة "دبي فيرست"، وإطلاق برنامج التقسيط من ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر البطاقة حلّ "اشتر الآن وادفع لاحقاً" الذي يسمح للمتسوقين بسداد ثمن مشترياتهم على أربع دفعات، من خلال تجربة آمنة ومريحة للغاية.

وسيحصل عملاء بنك أبوظبي الأول على موافقة فورية لإصدار البطاقة الرقمية، ويمكنهم استخدامها في معظم الأماكن التي تقبل بطاقات ماستركارد في دولة الإمارات، سواء عبر الإنترنت أو ضمن المتاجر، مع ضمان الحصول على الحماية المتقدمة من ماستركارد على جميع مشترياتهم.

وتعتبر بطاقة SlicePay مدعومة من برنامج التقسيط من ماستركارد، المصمم لتلبية احتياجات المقرضين والبنوك المصدرة للبطاقات والتجار والمستهلكين. ويوفر البرنامج تجربة تقسيط سلسة ومرنة من خلال تقسيم المبلغ على أربع أقساط ثابتة من دون فرض أية رسوم أو فوائد على المستهلك.

تقدم بطاقة SlicePay الكثير من المزايا والفوائد للتجار والمتسوقين على حد، ويمكن الحصول عليها بكل راحة وسهولة. وتسهم البطاقة في تعزيز الأمن المالي من خلال تمكين حامليها من إجراء مشترياتهم، لاسيما ذات الكلفة العالية، بصورة فورية ومن دون أية نفقات إضافية.

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: "نحن حريصون على تقديم باقة متنوعة من حلول الدفع المبتكرة والمتخصصة، في سياق جهودنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي للجميع. تتمتع ماستركارد بحضور قوي ومكانة فريدة تسمح لها بتمكين المقرضين والتجار من توفير تجارب آمنة وواسعة النطاق لخدمة ’اشتر الآن وادفع لاحقاً‘، مما يفتح أمامهم الباب أمام مزيد من الفرص ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام. ويسعدنا أن نطلق برنامج التقسيط الأول من نوعه من ماستركارد في المنطقة، لنسهل على الأفراد والشركات إمكانية الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية".

من جهته، قال رودي سودارسونو، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البطاقات في "بنك أبوظبي الأول": "تمثل هذه الشراكة مع ماستركارد لتقديم بطاقات SlicePay خطوة جديدة ومبتكرة لتصبح مزايا ’اشتر الآن وادفع لاحقاً‘ في متناول عملائنا الذين يفضلون استخدام حلول الدفع الرقمية، وتقسيط فواتير مشترياتهم. وستسهم هذه البطاقة في مواكبة المتطلبات والاحتياجات المتنامية للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات، عبر توفير تجربة دفع سلسلة، تتسم بأعلى معايير الأمان".

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "نعمل مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 35 عاماً من أجل تلبية احتياجات السكان. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك أبوظبي الأول لنوفر للعملاء مرونة أكبر في إدارة مشترياتهم مع الوقت من دون أية تكاليف إضافية. وأعتقد بأن إطلاق بطاقة SlicePay يمثل محطة مهمة في علاقتنا مع شركائنا الموثوقين في بنك أبوظبي الأول".

وقد أشارت بيانات شركة "جونيبر للأبحاث" إلى أن حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" تسجل نمواً كبيراً يتخطى المعدلات العالمية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تسجل تعاملات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" على مستوى العالم نمواً سنوياً مركباً يبلغ 31% بين عامي 2022 و2027، بينما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 44% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال الفترة نفسها، من المتوقع أن تنمو تعاملات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" الرقمية بنسبة 710% على مستوى العالم، مقارنة مع نمو بنسبة 1010% في المنطقة.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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