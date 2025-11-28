لندن، دبي- أعلنت اليوم شركة SkySparc، العالمية البارزة المتخصصة في توفير حلول التحول الرقمي لمؤسسات الخزانة والخدمات المالية، عن تأسيس منشأة جديدة تابعة لها في دبي، على أن تعمل شركة SkySparc على تعميق تفاعلها في كل أنحاء الشرق الأوسط، معولةً في هذا الصدد على صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة Inovotek Solutions وعلاقاتها الحالية مع المؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة.

تمثل المنشأة الجديدة في دبي خطوة إستراتيجية تتماشى مع خطة SkySparc للتوسع في عدد من المناطق الجديدة، بما في ذلك الشرق الأوسط، إذ تتيح هذه المنشأة الجديدة إمكانية مد جسور التعاون الوثيق مع العملاء وتعزيز حضورها وسمعتها بحيث تصبح نافذة رحبة على أسواق إقليمية أوسع. وبالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى إلى الحصول على خدمات دعم مخصصة واستفادة مباشرة من الخدمات، يوفر هذا المركز الإقليمي نقطة اتصال مخصصة لكل من العلاقات الحالية والفرص الجديدة.

لقد حافظت شركة SkySparc على مدار العديد من الأعوام على حضورها البارز على المستوى الإقليمي، إذ عمدت إلى التعاون مع العديد من المؤسسات المالية، ثم إنَّ وجود منشأة محلية يمكّن الشركة من التفاعل المباشر من العملاء الحاليين، في ظل تعزيز اقتناص الفرص عبر أسواق المال والخزانة والمؤسسات المالية الأوسع. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا الالتزام يعكس تركيز SkySparc على بناء شراكات طويلة الأمد وتقديم خدمات استشارية مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية لكل عميل.

يتميز منهج SkySparc بالاستقلالية وعدم التحيز عند التعامل مع أي بائع. أضف إلى ذلك أنَّ الشركة تتمتع بخبرة ثرية شاملة على صعيد تقديم الخدمات والاختبارات وتكامل البيانات وبرامج التحول. وبوصفها مؤسسة خاصة، تعمل شركة SkySparc على الحفاظ على عنصر المرونة اللازم لتصميم برامج منخفضة التكلفة ومخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لكل عميل. أما منصة OmniFi المملوكة لشركة SkySparc، فإنها تعزز آليات تقديم الخدمات بالاعتماد على تقنيات الأتمتة وقدرات الاختبار ومسرعات البيانات التي تدعم عمليات التداول ووظائف الخزانة، وعن طريق ربط البيانات وتوحيدها عبر الأنظمة المتنوعة، توفر منصة OmniFi الأساس اللازم لاستقاء رؤى واتخاذ قرارات أذكى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

صرح Joakim Wiener، المدير التنفيذي لشركة SkySparc، قائلاً: "يُعدّ تأسيس منشأة تابعة لنا في دبي خطوة طبيعية في إستراتيجية نمو SkySparc". "إنها سوق ذات أهمية إستراتيجية أسسنا فيها علاقات قوية على مدار أعوام عديدة، خصوصًا مع البنوك المركزية. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ خطة التوسع هذه ستمكّننا من تقديم الخبرة الثرية في المجال وقدرات التكنولوجيا المتقدمة التي يحتاج إليها عملاؤنا لدفع عجلة التحول الرقمي في أسواق رأس المال وعمليات الخزانة".

صرح كريم يحيى، المدير الإداري في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس قسم أسواق رأس المال في SkySparc، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس إزاء وجودي على أرض دبي والتعاون المباشر مع المؤسسات المالية". "مع خبرة ثرية قوامها 30 عامًا في مجال تحويل أسواق رأس المال، أتطلع إلى لقاء العملاء الحاليين والمحتملين وجهًا لوجه، لفهم تحدياتهم الخاصة، وإبراز دور خبرة SkySparc الشاملة في دعم أهدافهم الإستراتيجية. وأود أن أضيف أنَّ وجود هذه المنشأة يحدث فرقًا كبيرًا في تأسيس شراكات طويلة الأمد وموثوق بها".

تعزز خطة التوسع هذه الزخم الدائر حول SkySparc عقب الاستحواذ على Inovotek Solutions، إذ إنها تسهم في تعزيز الحضور الجغرافي للشركة وتوفير فرص جديدة للتعاون مع العملاء في هذه القطاعات. إضافةً إلى ذلك، تواصل شركة SkySparc الاستثمار في القدرات العالمية في ظل الحفاظ على المنهج المخصص المعني بالعملاء الذي ميّز الشركة منذ إنشائها في عام 2002.

نبذة عن SkySparc

تُعدّ SkySparc شركة رائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي لمؤسسات الخدمات المالية والخزانة على مستوى العالم، وعن طريق الجمع بين الخبرة الثرية في المجال ومنصة OmniFi المملوكة لها في بوتقة واحدة، تساعد SkySparc مسؤولي الخزانة والمديرين الماليين والمتخصصين في أسواق رأس المال على مستوى العالم على أتمتة العمليات وتحسين آليات إدارة وتتبع النقد والحصول على رؤى فعالة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. هذا، وتحظى شركة SkySparc، التي تأسست في عام 2002، بثقة الشركات والمؤسسات المالية الرائدة في كل أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.skysparc.com أو متابعتنا على LinkedIn.

جهات الاتصال

شركة SkySparc

Cathrina Henriksen Cabrera

رئيس قسم التسويق والاتصالات

الهاتف: 33 6 289 874 24

البريد الإلكتروني: cathrina.henriksen@skysparc.com



كريم يحيى

المدير الإداري في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس قسم أسواق رأس المال في SkySparc

الهاتف: 44 7960 196055

البريد الإلكتروني: karim.yahia@skysparc.com

