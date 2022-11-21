دبي: أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة أنها أنجزت عملية الاستحواذ المعلن عنها سابقاً على شركة SKY Fund I Irish, Ltd، والشركات التابعة لها ("SKY Fund I") يوم الجمعة، 18 نوفمبر 2022.

وتمتلك Sky Fund I وتلتزم بامتلاك 36 طائرة مؤجرة لـ 14 من عملاء الخطوط الجوية في 11 دولة، وتمثل الطائرات المزودة بتكنولوجيا الجيل التالي أكثر من 90٪ من المحفظة التي تم الاستحواذ عليها.

وبموجب الاستحواذ على SKY Fund I، يرتفع أسطول دبي لصناعات الطيران كابيتال من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوضة بإدارتها إلى ما يقرب من 500 طائرة، علماً أن حوالي 50٪ من المحفظة المملوكة يتكون من الطائرات المزودة بتكنولوجيا الجيل القادم الموفرة للوقود.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "إن هذا الاستحواذ على طائرات الجيل التالي ذات الكفاءة في استهلاك الوقود يدعم نمونا المستمر ويعزز التزامنا بالاستثمار في طائرات التكنولوجيا الجديدة، مما يقلل من كثافة الانبعاثات من أسطولنا. ويسعدنا أن نرحب بعلاقاتنا الجديدة مع شركة الطيران، وتعميق علاقتنا مع عملائنا الحاليين".

البيانات التطلعية

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