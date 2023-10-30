العلا: وقعت شركة العلا للتطوير-المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية إدارة فندقية مع شركة Six Senses – المتخصصة بتشغيل الفنادق الفاخرة والمنتجعات الصحية – لافتتاح فندق Six Senses AlUla بحلول 2027.​

أقيم حفل التوقيع في قاعة مرايا المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس في العالم؛ بحضور العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير الأستاذ نايف الحمدان. ومثل شركة العلا للتطوير خلال التوقيع رئيسها التنفيذي السيد فابيان توسكانو، فيما مثل شركة Six Senses رئيسها التنفيذي السيد نيل جاكوبس.

ومن المقرر أن يمتد فندق Six Senses على مساحة 1,200,000 متر مربع، متوسطاً واحة طبيعية محفوفة بالنخيل، ومطلاً على منحدرات مذهلة من الحجر الرملي الأحمر. وسيضم الفندق 100 فيلا و25 مسكناً مصممة بتناغم مع المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة.

وأكد العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير الأستاذ نايف الحمدان أن الاتفاقية تمثل التزام الشركة في زيادة عروض الضيافة الفاخرة في واحدة من أكثر المواقع الأثرية العريقة، وقال:" نعمل على إثراء خيارات الضيافة في العلا حتى نمكن زوارها من استكشاف تاريخها الغني والتعرف على جمال موقعها الطبيعي الخلاب".

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير السيد فابيان توسكانو، عن سعادته بهذا التعاون وقال: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة Six Senses لافتتاح فندق فخم فريد من نوعه في العلا، حيث يتماشى المشروع مع التزامنا برفع مستوى عروض الضيافة، ويشكل خطوة جديدة نحو تعزيز مساعينا لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030".

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة Six Senses السيد نيل جاكوبس إلى الموقع الساحر للفندق الذي يجمع الجمال والتراث والطبيعة، وقال "إن إحياء التراث والجمال في موقع ذي أهمية تاريخية وثقافية غير مسبوقة يعد فرصة مثيرة، ونحن نتطلع إلى بناء علاقة دائمة مع شركة العلا للتطوير. ونستهدف دعم الجهود الرامية لتنمية القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية".

ومع زيادة إقبال السياح الدوليين على المملكة، يستعد منتجع Six Senses AlUla عند افتتاحه لتقديم مزيج فريد من الماضي والمستقبل، ودعوة ضيوفه لاستكشاف التراث الثقافي الغني الفريد لمحافظة العلا والتواصل معه.

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