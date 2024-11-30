اختتمت سرار، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتابعة لمجموعة stc مشاركتها في فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024، التي أُقيمت في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، والذي استعرضت من خلاله أحدث حلولها التقنية المبتكرة لدعم الأمن السيبراني وتعزيز التحول الرقمي.

وشهدت الفعالية توقيع سرار عددًا من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتعزيز الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية. أبرز هذه الاتفاقيات كانت مع شركة المياه الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز شبكات التقنيات التشغيلية للبنية التحتية من خلال حلول أمن سيبراني متكاملة تضمن استدامة العمليات وحمايتها من التهديدات السيبرانية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم سرار بتلبية احتياجات شركة المياه الوطنية من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المتخصصة والمصممة لدعم حماية شبكاتها، بما يتوافق مع أهداف التحول الرقمي والتميز التشغيلي، إلى جانب ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المملكة.

كما أبرمت سرار اتفاقيات تعاون مع جهات من مختلف القطاعات، كالصحة والتأمين والخدمات الحكومية لتعزيز الأمن الرقمي، إضافة إلى اتفاقية مع مطارات الرياض تهدف إلى دعم جاهزية العمليات وحمايتها من التهديدات السيبرانية من خلال تقديم حلول متطورة تضمن حماية الأنظمة الرقمية المستخدمة في الادارة والتشغيل.

إلى جانب ذلك، عززت سرار شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، مثل أوراكل، وجوجل كلاود، وأكسينشر، ودوكيوساين، في خطوة تؤكد مكانتها كمزود رائد لحلول الأمن السيبراني المتقدمة والشاملة في المملكة.

وفي إطار التزامها بالابتكار، أطلقت سرار خلال الفعالية خدمة “أثر”، وهي حل سعودي متقدم مصمم لحماية البيانات من التسرب وتعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية، كما يعكس الحل التزام سرار بتطوير أدوات وحلول تعزز الاستدامة الرقمية وحماية الأصول الحساسة.

وتُعد شركة سرار (sirar by stc) ذراع الأمن السيبراني لمجموعة stc، والمزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكن المؤسسات من القطاعين العام والخاص من التحكم في قدراتها الإلكترونية والرقمية لمساعدتها على تحقيق أعلى المعايير في المجال، وتأمين بياناتهم الحساسة. كما تساعد الأدوات والحلول التي تقدمها الشركة على اكتشاف التهديدات السيبرانية، وحماية المؤسسات من هجمات الأمن السيبراني.

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