الرياض: احتلت شركة sirar by stc، المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة، والتابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً ضمن قائمة"MSSP Alert" لأفضل 250 مزود لخدمات الأمن السيبراني المدارة للعام 2023. وجاء هذا التصنيف استناداً للبحث الموسع، الذي أجرته مؤسسة " CyberRisk Alliance" في تقريرها السنوي السابع. ومن بين العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات الأمن السيبراني والحلول المدارة، تبرز شركةby stc sirar باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة في هذه القائمة.

ومنذ إنشائها مطلع عام 2021، عملت الشركة على ترسيخ مكانتها عبر منظومة شراكات وثيقة، يتجاوز عددها 100 شريك من مختلف القطاعات. كما سعت إلى تحقيق رؤيتها كمنصة موثوقة داعمة للاقتصاد الرقمي من خلال تقديم أحدث التقنيات والحلول الأمنية الفعالة، التي تساهم في حماية البنية الرقمية لدى المؤسسات على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن خلال خدماتها الأمنية المدارة (MSS)، تُمكّن sirar by stc المؤسسات من السيطرة الأمنية على بيئتها الرقمية وتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني. وتتضمن مجموعة الخدمات الشاملة، التي تقدمها الشركة، كلاً من مركز عمليات الأمن السيبراني، وإدارة الثغرات الأمنية وكشفها والاستجابة لها، والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة، إلى جانب حماية البريد الإلكتروني، والإنترنت الآمن، وصاين (خدمة التوقيع الرقمي)، وكذلك حلول توسيع نطاق عمليات الأمان وتمكين العملاء من اكتشاف التهديدات السيبرانية.

ويدل الحصول على هذا التصنيف المتقدم على التزام الشركة الثابت بتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق عروضها بما يمكِّن المؤسسات من تطوير دفاعاتها الرقمية ورفع منظومة الأمن السيبراني في المنطقة.

الجدير بالذكر أن الدور الفعال للقدرات الوطنية، قد ساهم بارتقاء الشركة إلى المركز الأولى اقليمياً والحادي عشر عالمياً. وجاء هذا التقدير كشهادة عالمية على أداء الشركة في تحقيق النمو، وكتتويج للإلتزام بتقديم خدمات سيبرانية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

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حول شركة sirar by stc:

هي المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية. وبصفتها خبيرة في أمن الأعمال والخصوصية، فإنها نقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تساعد العملاء على العمل عبر الإنترنت بأمان وكفاءة. إذ تساعد الأدوات التي تقدمها المؤسسات من القطاعين العام والخاص على اكتشاف ومنع هجمات الأمن السيبراني، وحماية مستقبلهم الرقمي، وتوفير الحماية والأمان.

حول شركة CyberRisk Alliance: شركة ذكاء أعمال متخصصة بأخر مستجدات مجتمع الأمن السيبراني المتنامي وسريع التطور من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التي تسعى إلى التثقيف وإلهام المجتمع بفعالية، معتمدةً بذلك على شبكة فريدة من المحللين والمؤثرين وصانعي السياسات والممارسين. كما تشمل علامات عديدة، ومن أبرزها CRA SC Media وSecurity Weekly وChannelE2E وMSSP Alert وInfoSec World وIdentiverse.