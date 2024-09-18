القاهرة، مصر: أعلنت شركة SETTLE، وهي منصة مدفوعات B2B مقرها مصر، عن نجاحها في جمع 2 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة Shorooq Partners. شارك في هذه الجولة أيضًا مستثمرون بارزون مثل شركة السويدي كابيتال القابضة، Acasia Ventures، وPlus VC. مع هذا التمويل الجديد، تخطط SETTLE لتسريع تحولها نحو السوق العالمية وتطوير منصتها بشكل أكبر، مع التركيز على تمكين المديرين الماليين وأصحاب الشركات من اتخاذ قرارات واثقة بناءً على بيانات مالية في الوقت الفعلي.

تعمل SETTLE، التي لا تزال في مرحلة ما قبل الإطلاق، على معالجة أكثر من 50 مليون جنيه مصري في المعاملات خلال فترة الاختبار في قطاعات مثل البناء والطاقة والمقاولات. تأسست SETTLE في عام 2023 من قبل مصطفى مبارك وكميل سايور، وتهدف إلى تحديث العمليات المالية للشركات من خلال تبسيط عمليات الدفع وجمع البيانات والرؤى حول التدفق النقدي في الوقت الفعلي.

لتسهيل نقل المدفوعات بين الشركات (B2B) بالكامل إلى العصر الرقمي، قامت SETTLE بالاندماج مع أكبر البنوك المصرية عبر نظام المقاصة الآلية (ACH). تربط منصة SETTLE برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل Oracle وSAP بحسابات الشركات المصرفية الحالية، مما يعمل على أتمتة المدفوعات، والتحصيلات، وإدارة الخزينة. يوفر هذا التكامل للشركات مزيدًا من التحكم والرؤية في العمليات المالية، ويقلل من الأخطاء التشغيلية بنسبة تصل إلى 90٪، ويعزز الكفاءة عن طريق تقليل عبء العمل المطلوب لهذه العمليات الحيوية بنسبة تصل إلى 70٪.

وقال تامر عازر، الشريك في Shorooq Partners: "رقمنة العمليات المالية للشركات المصرية طال انتظارها، وتدخل SETTLE بخدمة فعالة وقابلة للتوسع وسهلة التكامل.".

وقال كميل سيور، الشريك المؤسس لشركة SETTLE: "لقد شاهدنا السوق المصري يشهد تحولًا رقميًا كبيرًا في الخدمات بين المستهلكين (B2C) و حان الوقت الآن لأن يحدث الشيء نفسه على جبهة B2B، وأعتقد أن لدى SETTLE فرصة كبيرة لجلب نفس التحول إلى العمليات المالية بين الشركات (B2B)." ويوضح سيور قائلاً: "نظرًا لعدم إمكانية دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بسهولة في منصات البنوك، فقد يستغرق الأمر يومين للحصول على صورة دقيقة إلى حد ما عن التدفق النقدي الخاص بك كمالك أعمال. وهذا بالتأكيد يخنق عملية اتخاذ القرار. مع SETTLE، تحصل الإدارة العليا على نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المباشر حيث يمكنهم رؤية التدفق النقدي الخاص بهم في الوقت الفعلي، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات استراتيجية بثقة. SETTLE هو حلم المدير المالي الذي أصبح حقيقة."

وقال هيثم صبري، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال القابضة: "في شركة السويدي كابيتال، نبحث عن تقنيات تعالج التحديات الحقيقية في العالم، وSETTLE تمثل مثالًا مثاليًا على ذلك. المنصة لا تعمل فقط على تبسيط وأتمتة العمليات المالية اليدوية، ولكنها تمكّن الشركات من التركيز على النمو والابتكار. من خلال تقليل الوقت والجهد المبذول في المهام الإدارية، تتيح SETTLE للشركات توجيه طاقاتها نحو المبادرات الاستراتيجية، مما يؤدي في النهاية إلى نجاحها. وهذا يتماشى مع مهمتنا في الاستثمار في الحلول التي تعزز الكفاءة التشغيلية والنمو التجاري على المدى الطويل."

نبذة عن SETTLE : SETTLE PAYMENTS هي منصة مدفوعات B2B عبر الإنترنت تعمل على تحديث العمليات المالية للشركات. من خلال دمج برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع الحسابات المصرفية، تعمل SETTLE على أتمتة المدفوعات وخدمات إدارة الخزينة، مما يوفر للشركات مزيدًا من التحكم والشفافية. تسهل المنصة معالجة المدفوعات بسلاسة، وأتمتة إدارة الفواتير، وتقديم رؤى حول التدفق النقدي في الوقت الفعلي، بهدف إنشاء نظام مالي شامل يخدم الشركات عبر مختلف القطاعات.

نبذة عن شركة شروق بازتنرز

تأسست في عام 2017، شروق بارتنرز هي الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديق رأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات الناشئة في مراحل البذرة والمراحل المبكرة. وقد بنت الشركة خبرات عميقة في القطاع في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والألعاب والويب3.0. وقد استثمرت شروق بارتنرز في مبتكرين رائدين في السوق بما في ذلك Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو.

-انتهى-

#بياناتشركات